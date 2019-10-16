Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T07:22Z
https://ria.ru/20191016/1559835633.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155303/11/1553031124_0:398:2759:1950_1036x0_80_0_0_0d6f060a4a206804f11802f3f1918295.jpg
РИА Новости

Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом рысаке

07:22 16.10.2019
110
© РИА Новости / Валерий МельниковЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын
© РИА Новости / Валерий Мельников
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
СЕУЛ, 16 окт - РИА Новости. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе инспекционной поездки по уезду Самчжиён в очередной раз поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан, сообщает северокорейское информагентство ЦТАК.
В этот раз он сделал это "на белом коне, встретив первый снег горы Пэкту".
"Это великое событие, имеющее огромное значение в нашей революционной истории. (Оно демонстрирует – ред.) легендарный дух товарища Ким Чен Ына, который с несгибаемой волей ведёт нашу родину на борьбу с державами, обладающими огромной силой, и направляет ход истории по пути справедливости и правды", - пишет ЦТАК.
На опубликованных агентством фотографиях северокорейский лидер действительно запечатлён верхом на белом рысаке на фоне смотровой площадки у окутанной туманом вершины Пэктусана, а также скачущим на фоне заснеженных лесов и гор.
Во время посещения уезда Самчжиён, где сейчас развёрнуто масштабное гражданское строительство, Ким Чен Ын также раскритиковал санкционную политику США.
Лидер КНДР Ким Чен Ын
9 октября, 06:59РИА Новости
Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
"Сейчас положение нашей страны крайне тяжелое из-за непрекращающихся санкций и попыток враждебных сил нас задавить, у нас много трудностей и испытаний… Страдания, доставленные нашему народу враждебными силами во главе с США, выступающими против нашей республики, уже перерастают из страданий в гнев нашего народа", - приводит ЦТАК слова председателя Госсовета КНДР.
Разрушить замыслы врагов, по мнению северокорейского руководителя, необходимо с помощью опоры на собственные силы, "прокладывая собственными усилиями путь вперёд и продолжая жить хорошо".
Как отмечает в этой связи южнокорейское агентство Рёнхап, Ким Чен Ын ранее подымался на Пэктусан в самые критичные моменты своей работы в должности руководителя страны: в феврале 2013 года перед казнью своего дяди Чан Сон Тхэка, в ноябре 2014 года в преддверии 3-й годовщины смерти своего отца и в декабре 2017 года, накануне налаживания отношений с Южной Кореей. Поездки в Самчжиён, считающийся в Северной Корее "священными местами антияпонской революционной деятельности", также зачастую совершались во времена сложностей на переговорах с США, чтобы укрепить внутреннюю сплочённость. Поэтому можно ожидать, что в ближайшее время руководством КНДР будут приняты важные решения по переговорам о денуклеаризации и другим вопросам государственного управления.
Трансляция выпуска новостей с кадрами ядерных испытаний Северной Кореи на железнодорожном вокзале в Сеуле
6 октября, 10:56РИА Новости
Эксперт: КНДР может возобновить ядерные испытания из-за противоречий с США
210000
Обсудить 0
Ким Чен ЫнКНДРСШАВ мире
Рекомендуем
Советские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг
Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
РИА
Новости
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
"Газпрому" отключили иностранные компрессоры через спутник
Пожарный
На нефтебазе в США загорелись три резервуара
Президент РФ Владимир Путин дарит белого кречета наследному принцу Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заид Аль Нахайяну
Эксперт: подаренные Путиным кречеты арабским шейхам считаются "бриллиантом"
Лента
новостей
Статуя Фемиды
В Петербурге подали кассацию по делу о "золотых парашютах" МВД по СЗФО
Фестиваль крафтового пива
Эксперты рассказали, как быстро повысить качество работы смартфона
Американские военнослужащие в Сирии
Россия и Сирия приняли меры для безопасного вывода иностранных военных
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
В МИД Украины нашли объяснение встрече Эрдогана с Поклонской
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
МВФ понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год
Сирийские военные на территории военного аэропорта Табка в провинции Ракка
Американские военные покинули еще одну базу в Сирии
Генсек ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН поддержал Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Корвет ВМС Швеции
СМИ: ВМС Швеции охотились на подлодку из-за сигнала от сломанного метеобуя
Джо Байден
Байден заявил, что на месте президента США не выводил бы войска из Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:41Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже
07:32В Японии пострадавшим от тайфуна бесплатно предоставят одежду и еду
07:27В Счетной палате заявили о сокращении численности личного состава МВД
07:27В Японии выделят средства для помощи пострадавшим от тайфуна районам
07:22Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом рысаке
07:20СМИ: Оказио-Кортес поддержит Сандерса в ходе президентской гонки в США
07:02Британка рассказала, как странный привкус вина оказался симптомом инфаркта
06:57Пограничники, раненные при задержании рыбаков из КНДР, вернулись к службе
06:45Самолет "Аэрофлота", летевший из Дели в Москву, вынужденно сел в Ташкенте
06:45Эксперты рассказали, как часто туристы забирают из отеля мыло и шампуни
06:23Пентагон не предоставил запрошенные в рамках процедуры импичмента документы
06:09В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах
06:07Сенат Мексики одобрил реформу, позволяющую отозвать мандат президента
05:47Габбард обвинила власти США в использовании "Аль-Каиды"* в борьбе с Асадом
05:14В Палате представителей США поддержали протестующих в Гонконге
05:08Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
05:04Кандидат в президенты США считает, что у Трампа "на руках кровь курдов"
05:01В Приморье более восьми тысяч пострадавших от паводка получили матпомощь
05:00В Мексике 15 человек погибли при атаке на армейский патруль
04:52"Ведомости": "Победа" поднимает на 40% цены на рейсы в Россию
Лента новостейМолния