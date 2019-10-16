Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом рысаке

СЕУЛ, 16 окт - РИА Новости. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе инспекционной поездки по уезду Самчжиён в очередной раз поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан, сообщает северокорейское информагентство Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе инспекционной поездки по уезду Самчжиён в очередной раз поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан, сообщает северокорейское информагентство ЦТАК

В этот раз он сделал это "на белом коне, встретив первый снег горы Пэкту".

"Это великое событие, имеющее огромное значение в нашей революционной истории. (Оно демонстрирует – ред.) легендарный дух товарища Ким Чен Ына, который с несгибаемой волей ведёт нашу родину на борьбу с державами, обладающими огромной силой, и направляет ход истории по пути справедливости и правды", - пишет ЦТАК.

На опубликованных агентством фотографиях северокорейский лидер действительно запечатлён верхом на белом рысаке на фоне смотровой площадки у окутанной туманом вершины Пэктусана, а также скачущим на фоне заснеженных лесов и гор.

Во время посещения уезда Самчжиён, где сейчас развёрнуто масштабное гражданское строительство, Ким Чен Ын также раскритиковал санкционную политику США.

"Сейчас положение нашей страны крайне тяжелое из-за непрекращающихся санкций и попыток враждебных сил нас задавить, у нас много трудностей и испытаний… Страдания, доставленные нашему народу враждебными силами во главе с США, выступающими против нашей республики, уже перерастают из страданий в гнев нашего народа", - приводит ЦТАК слова председателя Госсовета КНДР.

Разрушить замыслы врагов, по мнению северокорейского руководителя, необходимо с помощью опоры на собственные силы, "прокладывая собственными усилиями путь вперёд и продолжая жить хорошо".