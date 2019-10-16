СМИ: Оказио-Кортес поддержит Сандерса в ходе президентской гонки в США

Как отмечает издание, поддержка влиятельной конгрессвумен, которая пользуется большой популярностью среди либеральной молодежи, будет иметь решающее значение для Сандерса, чьи рейтинги стали "пробуксовывать" на фоне опасений относительно его возраста и состояния здоровья после перенесенного кандидатом сердечного приступа.

Ранее 78-летний сенатор пожаловался на дискомфорт в области груди в ходе мероприятия в Лас-Вегасе. В начале октября в госпитале Desert Springs ему была проведена операция на сердце. После этого Сандерс отмечал, что после двух с половиной дней в госпитале чувствует себя хорошо и готов вернуться к работе. Кандидат принял участие в президентских дебатах 15 октября.