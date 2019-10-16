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РИА Новости

СМИ: Оказио-Кортес поддержит Сандерса в ходе президентской гонки в США

07:20 16.10.2019
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© AFP 2019 / Don EmmertАлександрия Оказио-Кортес
Александрия Оказио-Кортес
© AFP 2019 / Don Emmert
Александрия Оказио-Кортес. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Конгрессвумен Александриа Оказио-Кортес планирует выразить свою поддержку сенатору-демократу Берни Сандерсу, участвующему в предвыборной гонке в США, на митинге перед сторонниками в субботу, сообщает издание Politico со ссылкой на помощников Сандерса.
Как отмечает издание, поддержка влиятельной конгрессвумен, которая пользуется большой популярностью среди либеральной молодежи, будет иметь решающее значение для Сандерса, чьи рейтинги стали "пробуксовывать" на фоне опасений относительно его возраста и состояния здоровья после перенесенного кандидатом сердечного приступа.
Ранее 78-летний сенатор пожаловался на дискомфорт в области груди в ходе мероприятия в Лас-Вегасе. В начале октября в госпитале Desert Springs ему была проведена операция на сердце. После этого Сандерс отмечал, что после двух с половиной дней в госпитале чувствует себя хорошо и готов вернуться к работе. Кандидат принял участие в президентских дебатах 15 октября.
Ралли кандидата в президенты США от демократической партии Бернард Сандерс
5 октября, 02:14РИА Новости
После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
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Александрия Окасио-КортесБерни СандерсСШАВ мире
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