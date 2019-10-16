Пограничники, раненные при задержании рыбаков из КНДР, вернулись к службе

Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю

© ФСБ РФ Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт - РИА Новости. Четверых пограничников, на которых при задержании напали рыбаки из КНДР, выписали из госпиталя, они уже вернулись к работе, сообщил РИА Новости представитель пресс-группы Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю.

Пограничники, получившие ранения при задержании рыбаков из КНДР, были доставлены в госпиталь медико-санитарной части ФСБ по региону18 сентября, где проходили лечение до 11 октября.

"В настоящий момент они вернулись к несению службы", - сообщил РИА Новости представитель пресс-группы.