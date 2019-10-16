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РИА Новости

Пограничники, раненные при задержании рыбаков из КНДР, вернулись к службе

06:57 16.10.2019
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© ФСБ РФСудно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
© ФСБ РФ
ВЛАДИВОСТОК, 16 окт - РИА Новости. Четверых пограничников, на которых при задержании напали рыбаки из КНДР, выписали из госпиталя, они уже вернулись к работе, сообщил РИА Новости представитель пресс-группы Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю.
Пограничники, получившие ранения при задержании рыбаков из КНДР, были доставлены в госпиталь медико-санитарной части ФСБ по региону18 сентября, где проходили лечение до 11 октября.
"В настоящий момент они вернулись к несению службы", - сообщил РИА Новости представитель пресс-группы.
ЧП произошло 17 сентября в исключительной экономической зоне России - в районе банки Кито-Ямато российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались незаконным промыслом. При задержании экипаж одной из шхун оказал вооруженное сопротивление, в результате которого ранения получили пограничники, один из нападавших северокорейских рыбаков погиб. Всего был задержан 161 браконьер из КНДР.
Следователи проводят осмотр рыболовецкой шхуны КНДР, члены экипажа которой совершили нападение на сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю
9 октября, 10:53РИА Новости
Суд в Приморье арестовал еще пять напавших на пограничников рыбаков из КНДР
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КНДРПриморский крайПроисшествия
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