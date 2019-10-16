Пограничники, раненные при задержании рыбаков из КНДР, вернулись к службе

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт - РИА Новости. Четверых пограничников, на которых при задержании напали рыбаки из КНДР, выписали из госпиталя, они уже вернулись к работе, сообщил РИА Новости представитель пресс-группы Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю.
Пограничники, получившие ранения при задержании рыбаков из КНДР, были доставлены в госпиталь медико-санитарной части ФСБ по региону18 сентября, где проходили лечение до 11 октября.
"В настоящий момент они вернулись к несению службы", - сообщил РИА Новости представитель пресс-группы.
ЧП произошло 17 сентября в исключительной экономической зоне России - в районе банки Кито-Ямато российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались незаконным промыслом. При задержании экипаж одной из шхун оказал вооруженное сопротивление, в результате которого ранения получили пограничники, один из нападавших северокорейских рыбаков погиб. Всего был задержан 161 браконьер из КНДР.