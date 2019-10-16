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РИА Новости

Самолет "Аэрофлота", летевший из Дели в Москву, вынужденно сел в Ташкенте

06:45 16.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкШирокофюзеляжный пассажирский самолёт фирмы Airbus A330
Широкофюзеляжный пассажирский самолёт фирмы Airbus A330
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Широкофюзеляжный пассажирский самолёт фирмы Airbus A330. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 16 окт - РИА Новости. Самолёт А-330 "Аэрофлота", летевший в Москву, в среду утром вынужденно сел в Ташкенте из-за пассажира, почувствовавшего себя плохо, сообщил РИА Новости представитель аэропорта столицы Узбекистана.
"Борт "Аэрофлота", выполнявший рейс Дели-Москва, в 7.19 (5.19 мск) совершил вынужденную посадку в Ташкенте из-за плохого самочувствия одного из пассажиров", - сказал представитель аэропорта.
По его словам, борт встретила медицинская бригада, в настоящий момент решается вопрос о госпитализации пассажира.
"Самолёт продолжит полет в Москву по готовности", - добавил собеседник агентства.
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МоскваТашкентДелиУзбекистанПроисшествия
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