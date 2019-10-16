Пентагон не предоставил запрошенные в рамках процедуры импичмента документы

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пентагон заявил, что не может предоставить документы комитетам Палаты представителей, проводящим расследование по поводу импичмента президента США Дональда Трампа, сославшись на "правовые и практические трудности".

В письме замглавы Пентагона по правовым делам, адресованном председателям трех комитетов: по разведке, иностранным делам, реформам и надзору - говорится, что хотя "повестка с требованием предоставить документы была выдана в связи с расследованием, связанным с процедурой импичмента Палаты представителей, палата не санкционировала ваши комитеты проводить подобное расследование".

"В настоящее время министерство не может удовлетворить ваше требование о предоставлении документов. Тем не менее, министерство уважает надзорную роль соответствующих комитетов Конгресса и готово работать с вашими комитетами, если будет найдено соответствующее решение по этому вопросу", - говорится в письме.

Демократы начали процедуру импичмента против Дональда Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - бывшего вице-президента Джо Байдена, который в настоящее время баллотируется в президенты от демократической партии. Трамп обвинения отрицает.