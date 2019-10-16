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РИА Новости

Пентагон не предоставил запрошенные в рамках процедуры импичмента документы

06:23 16.10.2019
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CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пентагон заявил, что не может предоставить документы комитетам Палаты представителей, проводящим расследование по поводу импичмента президента США Дональда Трампа, сославшись на "правовые и практические трудности".
В письме замглавы Пентагона по правовым делам, адресованном председателям трех комитетов: по разведке, иностранным делам, реформам и надзору - говорится, что хотя "повестка с требованием предоставить документы была выдана в связи с расследованием, связанным с процедурой импичмента Палаты представителей, палата не санкционировала ваши комитеты проводить подобное расследование".
"В настоящее время министерство не может удовлетворить ваше требование о предоставлении документов. Тем не менее, министерство уважает надзорную роль соответствующих комитетов Конгресса и готово работать с вашими комитетами, если будет найдено соответствующее решение по этому вопросу", - говорится в письме.
Вице-президент США Майк Пенс
01:37РИА Новости
Пенс отказался сотрудничать с демократами по процедуре импичмента Трампа
Демократы начали процедуру импичмента против Дональда Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - бывшего вице-президента Джо Байдена, который в настоящее время баллотируется в президенты от демократической партии. Трамп обвинения отрицает.
В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина, изучавшего Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.
Президент США Дональд Трамп
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СМИ: в палате представителей откладывают голосование по импичменту Трампа
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