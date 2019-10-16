В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Более четырех тысяч черепах, незаконно привезенных из Казахстана, нашли в гараже в Оренбурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Этот вид рептилий охраняется "Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры" и занесен в Красную книгу Российской Федерации

Полицейским при участии Росгвардии удалось задержать подозреваемых – ими оказалась гражданка одной из стран Центральной Азии и гражданин России.

"Судом в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ее сообщник находится под домашним арестом", - сообщила Волк.