В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Более четырех тысяч черепах, незаконно привезенных из Казахстана, нашли в гараже в Оренбурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Этот вид рептилий охраняется "Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры" и занесен в Красную книгу Российской Федерации
Полицейским при участии Росгвардии удалось задержать подозреваемых – ими оказалась гражданка одной из стран Центральной Азии и гражданин России.
"Судом в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ее сообщник находится под домашним арестом", - сообщила Волк.
Сейчас черепахи временно размещены в здании ветеринарного факультета Оренбургского государственного аграрного университета, а предварительное расследование дела продолжается.