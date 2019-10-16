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РИА Новости

В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах

06:09 16.10.2019
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© Depositphotos / Art_richЧерепаха в руке
Черепаха в руке
© Depositphotos / Art_rich
Черепаха в руке. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Более четырех тысяч черепах, незаконно привезенных из Казахстана, нашли в гараже в Оренбурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Этот вид рептилий охраняется "Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры" и занесен в Красную книгу Российской Федерации
Полицейским при участии Росгвардии удалось задержать подозреваемых – ими оказалась гражданка одной из стран Центральной Азии и гражданин России.
"Судом в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ее сообщник находится под домашним арестом", - сообщила Волк.
Сейчас черепахи временно размещены в здании ветеринарного факультета Оренбургского государственного аграрного университета, а предварительное расследование дела продолжается.
На Оренбургской таможне пресечен незаконный ввоз в Россию из Республики Казахстан партии среднеазиатских сухопутных черепах
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