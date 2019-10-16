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РИА Новости
Война в Сирии

Габбард обвинила власти США в использовании "Аль-Каиды"* в борьбе с Асадом

05:47 16.10.2019 (обновлено: 06:18 16.10.2019)
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© AP Photo / John MinchilloКандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард
Кандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард
© AP Photo / John Minchillo
ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Претендент на пост президента США от Демократической партии конгрессмен Тулси Габбард заявила, что американские власти использует террористическую группировку "Аль-Каида"* в борьбе с правительством президента Сирии Башара Асада.

"Я гарантирую, что мы прекратим поддерживать террористов вроде "Аль-Каиды"* в Сирии, которые являются наземными войсками в этой войне по смене режима", - заявила Габбард на дебатах кандидатов в президенты от Демократической партии.

Кроме того, Габбард пообещала добиться отмены санкций Саудовской Аравии против Йемена и санкций, вызвавших голод в Сирии.
При этом политик назвала "отвратительными" публикации в газете New York Times, где ее назвали "активом России" и "защитником Асада".
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Ранее власти Сирии и России неоднократно указывали на то, что западные государства препятствуют борьбе с террористическими группировками на территории Сирии, поскольку намерены использовать их в борьбе с властями страны.
В частности, в сентябре в МИД России, комментируя решение США ввести санкции за поставки топлива для ВКС в Сирии, заявили, что Вашингтон "опекает" террористов из "Джебхат ан-Нусры"* и "Хейят Тахрир аш-Шам"*, снабжает их всем необходимым и старается прикрыть от ударов, несмотря на то, что эти организации повсеместно признаны террористическими, являясь прямыми наследниками "Аль-Каиды"*.
Выборы президента США пройдут в 2020 году. От Демократической партии на пост главы Белого дома также претендуют сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден. О планах переизбраться объявил действующий глава государства Дональд Трамп.
*Террористические организации, запрещенные в России.
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Война в СирииТулси ГаббардБашар АсадСирияСША
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