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РИА Новости

В Палате представителей США поддержали протестующих в Гонконге

05:14 16.10.2019
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время задержания участников протестов в Гонконге
Сотрудники полиции во время задержания участников протестов в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Палата представителей США приняла три резолюции, направленные на поддержку протестующих в Гонконге, сообщается в Twitter палаты.
Одна из резолюций призывает "запретить выдачу лицензий на экспорт определенной военной продукции и услуг различным силам в Гонконге, включая полицейские силы Гонконга, департамент исправительных учреждений Гонконга и летную службу правительства Гонконга", следует из текста документа.
Вторая резолюция осуждает "вмешательство КНР в дела Гонконга и поддерживает право народа Гонконга на протесты", а также признает двусторонние отношения Гонконга с Соединенными Штатами.
Третья резолюция требует проведения ежегодной оценки от госсекретаря США специального статуса Гонконга, а также проверки того, использовал ли Китай статус Гонконга для того, чтобы обойти американские санкции и экспортный контроль.
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"Государственный департамент должен ежегодно докладывать Конгрессу о том, является ли Гонконг достаточно автономным от Китая... В отчете должна быть дана оценка тому, подрывал ли Китай гражданские свободы и верховенство права Гонконга, защищенные Основным законом Гонконга", - говорится в тексте документа.
В Гонконге уже несколько месяцев продолжаются акции протеста из-за закона об экстрадиции, а с 4 октября началась новая волна протестов после того, как глава администрации района Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Запрет вступил в силу в полночь по местному времени. Нарушители запрета могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).
Китай в связи с ситуацией в Гонконге неоднократно призывал США не вмешиваться в дела КНР, уважать суверенитет и международное право. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан подчеркивал, что ситуация в Гонконге является исключительно внутренним делом Китая, ни у какого иностранного государства, отдельного лица или организации нет права вмешивается в этот вопрос.
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Протесты в ГонконгеГонконгКитайСШАВ мире
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