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РИА Новости

Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа

05:08 16.10.2019 (обновлено: 05:17 16.10.2019)
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© AP Photo / Tony DejakДжо Байден
Джо Байден
© AP Photo / Tony Dejak
Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.
"Если он (Трамп) будет переизбран, я обещаю вам, не будет никакого НАТО. ... У нас будут настоящие проблемы", - сказал Байден на дебатах кандидатов в президенты от Демократической партии.
Он назвал Трампа "эксцентричным, сумасшедшим президентом", который, по его мнению, ничего не смыслит во внешней политике и "действует из страха за свое собственное переизбрание".
При этом бывший вице-президент отметил, что Трамп критиковал НАТО и в то же время позитивно высказывался о российском лидере Владимире Путине.
В связи с этим он выступил в защиту принятых ранее решений о вводе американских войск в Сирию, Афганистан и Ирак для борьбы с группировкой ИГ*.
Демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампа, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Его отец Джо Байден претендует на выдвижение от Демократической партии на выборах президента в 2020 году.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Дональд ТрампНАТОДжозеф БайденСШАВ мире
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