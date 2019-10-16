Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T05:04Z
https://ria.ru/20191016/1559835145.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155600/10/1556001037_0:134:3072:1862_1036x0_80_0_0_9f9a53ed38bbc3d31882733215d53c7d.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Кандидат в президенты США считает, что у Трампа "на руках кровь курдов"

05:04 16.10.2019
385
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии конгрессмен Тулси Габбард считает, что действующий глава государства Дональд Трамп и некоторые другие политики страны несут ответственность за гибель сирийских курдов в результате операции Турции.
"Резня курдов, совершаемая Турцией, является еще одним негативным последствием войны за смену режима, которую мы ведем в Сирии. У Дональда Трампа на руках кровь курдов. Но так же поступают многие политики в нашей стране из обеих партий (демократы и республиканцы – ред.), которые поддержали эту продолжающуюся войну за смену режима в Сирии, начавшуюся в 2011 году, а также многие основные СМИ, которые защищали и поддерживали эту войну за смену режима", - заявила Габбард на дебатах кандидатов в президенты от Демократической партии.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира", направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Турецкий лидер Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Анкару не беспокоят введенные США санкции и операция будет продолжена до выполнения ее целей.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Вчера, 20:25Война в Сирии
Лаврентьев предположил, сколько террористов могли покинуть сирийские тюрьмы
940004
Обсудить 1
Война в СирииДональд ТрампТурцияСирияСШАВ мире
Рекомендуем
Джо Байден
Байден заявил, что на месте президента США не выводил бы войска из Сирии
РИА
Новости
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев встретился на Кубе с Раулем Кастро и новым президентом
Советские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг
Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
Президент США Дональд Трамп
СМИ: в палате представителей откладывают голосование по импичменту Трампа
Лента
новостей
Американский военнослужащий в Сирии
В конгрессе США представили резолюцию против вывода войск из Сирии
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
Канада временно приостановила продажу вооружения Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
В МИД Украины нашли объяснение встрече Эрдогана с Поклонской
Пожарный
На нефтебазе в США загорелись три резервуара
Силы безопасности Эквадора во время акции протеста у здания Национального собрания в Кито
МВД Эквадора: полиция действовала максимально сдержанно во время протестов
Корвет ВМС Швеции
СМИ: ВМС Швеции охотились на подлодку из-за сигнала от сломанного метеобуя
Дорога в Гаити
ООН объявила о завершении миротворческой миссии на Гаити, длившейся 15 лет
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Лаврентьев предположил, сколько террористов могли покинуть сирийские тюрьмы
Генсек ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН поддержал Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:41Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже
07:32В Японии пострадавшим от тайфуна бесплатно предоставят одежду и еду
07:27В Счетной палате заявили о сокращении численности личного состава МВД
07:27В Японии выделят средства для помощи пострадавшим от тайфуна районам
07:22Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом рысаке
07:20СМИ: Оказио-Кортес поддержит Сандерса в ходе президентской гонки в США
07:02Британка рассказала, как странный привкус вина оказался симптомом инфаркта
06:57Пограничники, раненные при задержании рыбаков из КНДР, вернулись к службе
06:45Самолет "Аэрофлота", летевший из Дели в Москву, вынужденно сел в Ташкенте
06:45Эксперты рассказали, как часто туристы забирают из отеля мыло и шампуни
06:23Пентагон не предоставил запрошенные в рамках процедуры импичмента документы
06:09В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах
06:07Сенат Мексики одобрил реформу, позволяющую отозвать мандат президента
05:47Габбард обвинила власти США в использовании "Аль-Каиды"* в борьбе с Асадом
05:14В Палате представителей США поддержали протестующих в Гонконге
05:08Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
05:04Кандидат в президенты США считает, что у Трампа "на руках кровь курдов"
05:01В Приморье более восьми тысяч пострадавших от паводка получили матпомощь
05:00В Мексике 15 человек погибли при атаке на армейский патруль
04:52"Ведомости": "Победа" поднимает на 40% цены на рейсы в Россию
Лента новостейМолния