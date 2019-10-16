Кандидат в президенты США считает, что у Трампа "на руках кровь курдов"

"Резня курдов, совершаемая Турцией, является еще одним негативным последствием войны за смену режима, которую мы ведем в Сирии. У Дональда Трампа на руках кровь курдов. Но так же поступают многие политики в нашей стране из обеих партий (демократы и республиканцы – ред.), которые поддержали эту продолжающуюся войну за смену режима в Сирии, начавшуюся в 2011 году, а также многие основные СМИ, которые защищали и поддерживали эту войну за смену режима", - заявила Габбард на дебатах кандидатов в президенты от Демократической партии.