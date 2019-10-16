Кандидат в президенты США считает, что у Трампа "на руках кровь курдов"

ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии конгрессмен Тулси Габбард считает, что действующий глава государства Дональд Трамп и некоторые другие политики страны несут ответственность за гибель сирийских курдов в результате операции Турции.
"Резня курдов, совершаемая Турцией, является еще одним негативным последствием войны за смену режима, которую мы ведем в Сирии. У Дональда Трампа на руках кровь курдов. Но так же поступают многие политики в нашей стране из обеих партий (демократы и республиканцы – ред.), которые поддержали эту продолжающуюся войну за смену режима в Сирии, начавшуюся в 2011 году, а также многие основные СМИ, которые защищали и поддерживали эту войну за смену режима", - заявила Габбард на дебатах кандидатов в президенты от Демократической партии.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира", направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Турецкий лидер Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Анкару не беспокоят введенные США санкции и операция будет продолжена до выполнения ее целей.
*Террористическая организация, запрещенная в России.