В Мексике 15 человек погибли при атаке на армейский патруль

МЕХИКО, 16 окт - РИА Новости. Армейское подразделение подверглось нападению вооружённой группы в мексиканском штате Герреро, в результате атаки погибли один солдат и 14 гражданских лиц, сообщил на странице Facebook представитель минобороны штата Роберто Альварес.

"Вооруженная группа напала на подразделение Минобороны, в результате чего погиб военнослужащий, а также 14 вооруженных гражданских лиц", - сообщил Альварес.

По сообщениям СМИ, на месте происшествия работает генеральный прокурор Мексики Хорхе Баррила.

Накануне в штате Мичоакан было совершено нападение на полицейский конвой, в результате которого погибли 14 стражей правопорядка и пострадали три человека. Ответственность за нападение возлагают на членов картеля "Новое поколение Халиско".