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РИА Новости

В Мексике 15 человек погибли при атаке на армейский патруль

05:00 16.10.2019
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© AP Photo / Rashide FriasМексиканский военнослужащий
Мексиканский военнослужащий
© AP Photo / Rashide Frias
Мексиканский военнослужащий. Архивное фото
МЕХИКО, 16 окт - РИА Новости. Армейское подразделение подверглось нападению вооружённой группы в мексиканском штате Герреро, в результате атаки погибли один солдат и 14 гражданских лиц, сообщил на странице Facebook представитель минобороны штата Роберто Альварес.
"Вооруженная группа напала на подразделение Минобороны, в результате чего погиб военнослужащий, а также 14 вооруженных гражданских лиц", - сообщил Альварес.
По сообщениям СМИ, на месте происшествия работает генеральный прокурор Мексики Хорхе Баррила.
Накануне в штате Мичоакан было совершено нападение на полицейский конвой, в результате которого погибли 14 стражей правопорядка и пострадали три человека. Ответственность за нападение возлагают на членов картеля "Новое поколение Халиско".
В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств - министерство безопасности сообщало о более чем 33 тысячах (в 2017 году - 31,2 тысячи).
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