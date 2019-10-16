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РИА Новости

"Ведомости": "Победа" поднимает на 40% цены на рейсы в Россию

04:52 16.10.2019 (обновлено: 06:46 16.10.2019)
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© РИА Новости / Роман Пятаков / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
© РИА Новости / Роман Пятаков
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа". Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" приняла решение почти в полтора раза повысить стоимость билетов на рейсы, выполняемые из зарубежных аэропортов в Россию, включив в нее расходы на регистрацию пассажиров в аэропортах. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя лоукостера Елену Селиванову.
Поводом для такого шага послужило решение Мосгорсуда, который 8 октября удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и запретил авиаперевозчику взимать с пассажиров дополнительные 25 евро за регистрацию на рейс на стойках аэропорта при вылете в Россию.
Как уточнила Селиванова, билеты подорожают с начала зимней навигации 28 октября, к обычной цене прибавится еще 25 евро, что по действующему курсу Центробанка составляет примерно 1,8 тысячи рублей. При этом нововведение коснется и тех пассажиров, кто регистрируется на рейс через интернет.
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Как отметила Селиванова, в заграничных странах практика взимания платы за регистрацию является обычной. Стоимость этой услуги составляет в среднем именно 25 евро. В России же такого сбора нет, он включен в общие аэропортовые сборы и в стоимость билетов.
Средняя цена билета "Победы" в одну сторону на международных линиях в прошлый зимний сезон составила 4,5 тысячи рублей. Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40% – это беспрецедентно высокий разовый рост, подчеркнула Селиванова.
"Победа" — российская бюджетная авиакомпания, 100%-ное дочернее предприятие "Аэрофлота", базируется в московском аэропорту Внуково. Основана 16 сентября 2014 года, взамен прекратившего полеты из-за санкций Европейского союза "Добролета". Суточный налет самолетов авиакомпании в 2017 году был самым высоким в мире — 15—16 часов, что было выше, чем у крупнейших мировых лоукостеров — американской Southwest и ирландской Ryanair.
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Победа (авиакомпания)РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Из конца в конец целой Евразии (Париж-Токио) можно улететь дешевле чем у нас путешествовать внутри страны. И все жалуются: авиакомпании просят денег у правительства,пилоты бегут за зарплатами в другие страны. Что за бардак?
16 октября, 05:57
лблюбая буква
2900101
Полная... --беда! Надеюсь они разорятся к чертям с такими ценами.
16 октября, 06:46
Жора Корнев
1710002
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