"Ведомости": "Победа" поднимает на 40% цены на рейсы в Россию

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" приняла решение почти в полтора раза повысить стоимость билетов на рейсы, выполняемые из зарубежных аэропортов в Россию, включив в нее расходы на регистрацию пассажиров в аэропортах. Об этом сообщают Авиакомпания "Победа" приняла решение почти в полтора раза повысить стоимость билетов на рейсы, выполняемые из зарубежных аэропортов в Россию, включив в нее расходы на регистрацию пассажиров в аэропортах. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя лоукостера Елену Селиванову.

Поводом для такого шага послужило решение Мосгорсуда, который 8 октября удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и запретил авиаперевозчику взимать с пассажиров дополнительные 25 евро за регистрацию на рейс на стойках аэропорта при вылете в Россию.

Как уточнила Селиванова, билеты подорожают с начала зимней навигации 28 октября, к обычной цене прибавится еще 25 евро, что по действующему курсу Центробанка составляет примерно 1,8 тысячи рублей. При этом нововведение коснется и тех пассажиров, кто регистрируется на рейс через интернет.

Как отметила Селиванова, в заграничных странах практика взимания платы за регистрацию является обычной. Стоимость этой услуги составляет в среднем именно 25 евро. В России же такого сбора нет, он включен в общие аэропортовые сборы и в стоимость билетов.

Средняя цена билета "Победы" в одну сторону на международных линиях в прошлый зимний сезон составила 4,5 тысячи рублей. Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40% – это беспрецедентно высокий разовый рост, подчеркнула Селиванова.