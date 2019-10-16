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РИА Новости
Война в Сирии

Канада временно приостановила продажу вооружения Турции

04:05 16.10.2019
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© AP Photo / Emrah GurelТанк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
© AP Photo / Emrah Gurel
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Канада временно приостанавливает поставки вооружений в Турцию из-за ее военной операции в Сирии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление МИД страны.
"В свете последних событий Канада временно приостановила новые разрешения на экспорт в Турцию", которые охватывают "контролируемые товары" - в основном военное оборудование, согласно списку, предоставленному министерством", - пишет агентство, цитируя заявление МИД.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по Рас эль-Айну и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииКанадаТурцияСирияВ мире
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