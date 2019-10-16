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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

Создатели лунного скафандра НАСА рассказали, каково его носить

04:03 16.10.2019
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© РИА Новости / Алексей БогдановскийНАСА представило скафандры для лунной миссии
НАСА представило скафандры для лунной миссии
© РИА Новости / Алексей Богдановский
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский. Инженеры из команды НАСА по созданию лунного скафандра рассказали корреспонденту РИА Новости, каково носить его на своих плечах.
НАСА представило во вторник два скафандра: один будет использоваться внутри космического корабля "Орион" при взлете и посадке, а второй предназначен для выхода в открытый космос и на поверхность Луны, где американские астронавты намерены высадиться к 2024 году. Тяжелый лунный скафандр продемонстрировала инженер-разработчик Кристин Дэвис. Она поднялась на сцену и показала руководству НАСА, журналистам и школьникам в аудитории качества скафандра: прошлась взад-вперед по сцене, сделала простейшие движения и подняла с пола камень, который вручила главе космического агентства Джиму Бранденстайну. При этом глава НАСА уточнил, что камень взят с улицы, а не доставлен с Луны.
"Здесь скафандр тяжелее в шесть раз, чем на Луне. Чувствуется большой вес на плечах, но скафандр хорошо работает, удерживая значительную часть своего веса, поскольку он находится под давлением. Когда давление доходит до 4,3 фунт-силы на квадратный дюйм (приблизительно 0,27 атмосферы или 27,6 килопаскалей), это помогает поддерживать вес скафандра", - рассказала РИА Новости Дэвис, которая занимается в команде создателей скафандра проектированием гермошлема и солнцезащитного щитка для него.
"Так что для меня это чувствуется как тяжелый рюкзак. Лямки на плечах и пояс на талии, которые мы используем, делят этот вес между бедрами и плечами таким же образом, как это делается для рюкзака", - добавила она. По ее словам, благодаря конструкции оптимизирована мобильность скафандра, и он теперь позволяет делать обычные в жизни движения, гораздо более свободные, чем в предыдущих поколениях скафандров. На вопрос, сложно ли было поднять с пола камень, Дэвис ответила: "Не слишком сложно, я только постоянно думала о том, как бы его не уронить... скорее мешало давление". По ее словам, ей довелось отрепетировать свой выход на сцену всего один раз.
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Скафандр как обычный мяч

В свою очередь, ведущий разработчик скафандра Эмили Росс сообщила, что нынешний скафандр достаточно тяжел для того, чтобы носить его на земле. "У нас пока есть только прототип, он весит около 200 фунтов (91 кг) Но с системами жизнеобеспечения он будет тяжелее", - пояснила Росс. Инженер Дэвис передвигалась по сцене в скафандре без видимого труда, однако для того, чтобы позировать журналистам, использовала специальную подставку-опору. Дэвис объяснила, почему в скафандре столь высоко расположены системы обеспечения, которые выглядят как большой короб, возвышающийся над плечами и головой астронавта сзади. Это позволяет скорректировать центр тяжести таким образом, чтобы астронавт не потерял равновесие в тяжелом скафандре, пояснила она.
По словам Росс, скафандр по сути напоминает обычный мяч. "Скафандр находится под давлением, как баскетбольный мяч, а нам предстоит придать этому шару под давлением форму человеческого тела и заставить его двигаться. В этом заключается задача по созданию космического скафандра, - пояснила она.
© РИА Новости / Алексей БогдановскийНАСА представило скафандры для лунной миссии
НАСА представило скафандры для лунной миссии
© РИА Новости / Алексей Богдановский
НАСА представило скафандры для лунной миссии
Росс с похвалой отозвалась о российском аналоге изделия НАСА — перспективных модификациях скафандра "Орлан", которые должны работать как в открытом космосе, так и на Луне.
"В скафандрах "Орлан" мне нравится адаптивность, способность учитывать новые изменения. Мы тоже пытаемся сделать что-то подобное, чтобы продолжать менять и использовать новые идеи и мысли, особенно в системах жизнеобеспечения", - сказала Росс. По ее словам, это позволяет легче приспосабливать скафандр под конкретные задачи, хотя сокращает срок его использования. Американский лунный скафандр рассчитан на 8 часов работы плюс до одного часа дополнительно в случае непредвиденных ситуаций.
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Зайти в скафандр через дверцу сзади

По словам главы НАСА Бранденстайна, лунный скафандр рассчитан на эксплуатацию при температуре от минус 250 до плюс 250 градусов по Фаренгейту (минус 157 – плюс 121 градус по Цельсию). В новом скафандре нет кабелей и застежек-молний, которые не нравились предыдущим поколениям астронавтов. Использовано техническое решение, пионерами которого стали советские разработчики: астронавт буквально заходит в скафандр через дверцу в задней части. Благодаря специальным разъемам в районе плеч и двум размерам корпусов скафандр подходит для астронавтов практически любого роста: "от 1-го персентиля для женщин до 99-го персентиля для мужчин". Это означает, что скафандр могут использовать женщины, которые ниже ростом, чем 99% женщин в человеческой популяции, и мужчины, которые выше, чем 99% всех мужчин на Земле.
© РИА Новости / Алексей БогдановскийНАСА представило скафандры для лунной миссии
НАСА представило скафандры для лунной миссии
© РИА Новости / Алексей Богдановский
НАСА представило скафандры для лунной миссии
Скафандр позволяет не только "прыгать зайцем" по поверхности Луны, как выразился глава НАСА, но и по-настоящему ходить, нагибаться, действовать пальцами рук. C Бранденстайном согласилась астронавт Кейт Рубин, испытывавшая скафандр в бассейне с водой, - по ее словам, он представляет собой большой шаг вперед по сравнению с имеющимися аналогами.
Также лунный скафандр будет построен по "открытой" схеме, как материнская плата персонального компьютера, то есть его можно будет надстраивать и совершенствовать по мере продвижения космической программы. НАСА обещает предоставлять эту технологию другим странам и частным разработчикам, чтобы они могли создавать собственные скафандры на основе американской технологии.
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Польза трагического опыта "Коламбии"

Второй скафандр, представленный во вторник, будет использоваться в космическом корабле "Орион" преимущественно при взлете и посадке. Разработчики пояснили, что при создании скафандра для "Ориона" они руководствовались трагическим опытом гибели спейс-шаттла "Колумбия". Расследование показало, что при катастрофе астронавты получили фатальное переохлаждение и травмы от деталей скафандров, и НАСА переделало скафандры таким образом, чтобы они не могли нанести травму и могли сохранять автономность даже в случае разгерметизации.
В случае необходимости астронавт может находиться в скафандре "Ориона" до 6 дней. Скафандр также защищен от радиации и защищает в случае разгерметизации, хотя и не на таком уровне, как лунный скафандр. Дастин Гомерт, проектный менеджер программы по созданию этого скафандра, продемонстрировал на себе, что тот не стесняет движения и при земной массе.
НАСА планирует после полувекового перерыва отправить астронавтов на Луну в 2024 году, а после 2028 года - создать на Луне постоянную базу, рассчитанную на 15 лет эксплуатации. Основываясь на опыте, полученном на Луне, НАСА планирует отправить астронавтов на Марс в 2030-х годах.
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Хочу стать космонавтомКосмос - РИА НаукаНАСАСША
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