Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. России ради сотрудничества с Токио необходимо признать ошибкой военную операцию Советского Союза против Японии в 1945 году. Такое мнение высказал в статье для токийской газеты России ради сотрудничества с Токио необходимо признать ошибкой военную операцию Советского Союза против Японии в 1945 году. Такое мнение высказал в статье для токийской газеты Sankei Shimbun журналист Ресуке Эндо.

Автор материала также назвал "государственным преступлением" интернирование СССР японских военнопленных, часть из которых погибла и пропала без вести в советских лагерях.

В феврале 1945 года на Ялтинской конференции лидеры стран антигитлеровской коалиции Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль подписали соглашение, согласно которому СССР обязался вступить в войну на стороне союзников против Японии через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе при условии возвращения Советскому Союзу южной части Сахалина и передачи Курильских островов.

В августе-начале сентября 1945 года была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения северо‑восточных и северных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, ликвидации плацдарма агрессии и крупной военно-экономической базы Японии на азиатском континенте.

В результате войны СССР официально вернул в свой состав территории, аннексированные Токио у Российской империи по окончании Русско-японской войны 1904—1905 годов (южный Сахалин и, временно, Квантунскую область с Порт-Артуром и Дальним), а также ранее уступленную Японии в 1875 году основную группу Курильских островов и закрепленную за Японией Симодским договором 1855 года южную часть Курил, включая острова Кунашир, Итуруп и Шикотан.