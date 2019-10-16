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РИА Новости

Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м

04:00 16.10.2019 (обновлено: 08:00 16.10.2019)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСоветские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг
Советские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Советские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. России ради сотрудничества с Токио необходимо признать ошибкой военную операцию Советского Союза против Японии в 1945 году. Такое мнение высказал в статье для токийской газеты Sankei Shimbun журналист Ресуке Эндо.
Автор материала также назвал "государственным преступлением" интернирование СССР японских военнопленных, часть из которых погибла и пропала без вести в советских лагерях.
В феврале 1945 года на Ялтинской конференции лидеры стран антигитлеровской коалиции Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль подписали соглашение, согласно которому СССР обязался вступить в войну на стороне союзников против Японии через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе при условии возвращения Советскому Союзу южной части Сахалина и передачи Курильских островов.
Советские командиры на берегу озера Хасан во время вторжения японских войск. Архив
15 августа 2015, 10:00РИА Новости
Капитуляция Японии во Второй мировой войнеПодробнее о капитуляции Японии во Второй мировой войне читайте в справке РИА Новости.
В августе-начале сентября 1945 года была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения северо‑восточных и северных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, ликвидации плацдарма агрессии и крупной военно-экономической базы Японии на азиатском континенте.
В результате войны СССР официально вернул в свой состав территории, аннексированные Токио у Российской империи по окончании Русско-японской войны 1904—1905 годов (южный Сахалин и, временно, Квантунскую область с Порт-Артуром и Дальним), а также ранее уступленную Японии в 1875 году основную группу Курильских островов и закрепленную за Японией Симодским договором 1855 года южную часть Курил, включая острова Кунашир, Итуруп и Шикотан.
Последняя территориальная потеря Японией не признана до сих пор, Токио требует возврата Южных Курил как предварительного условия для переговоров по мирному договору. Этой позиции японское правительство придерживается до сих пор, что препятствует заключению мирного договора между Японией и Россией как государством-наследником СССР.
Советское командование принимает капитуляцию частей японской армии. Архив
2 сентября 2018, 06:59РИА Новости
День окончания Второй мировой войны
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Обсудить 13
Вторая мировая война (1939-1945)ЯпонияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Что то у журналиста с памятью плохо однако.. Он забыл, как японцы издевались на пленными замораживали живьем, прививали смертельные болезни... А так же забывает о том, операция против японских сил проводилась не на территории Японии, а в основном на территории Китая.
16 октября, 04:24
aalan1973
7100000
Может, надо признать ошибкой существование Японии??? И тогда мы подумаем, чтобы заключить мирный договор)
16 октября, 04:38
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