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РИА Новости

Эксперты назвали регионы с самыми высокими ценами на хлеб

03:42 16.10.2019 (обновлено: 08:13 16.10.2019)
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CC BY 2.0 / yisris / Migros (Swiss Major Supermarket)Хлеб в супермаркетах
Хлеб в супермаркетах
CC BY 2.0 / yisris / Migros (Swiss Major Supermarket)
Хлеб в супермаркетах. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Средняя цена на хлеб в Санкт-Петербурге стала по итогам сентября самой высокой среди крупных городов России, самые низкие цены - в Перми и Нижнем Новгороде, выяснили для РИА Новости аналитики IT-компании "Эвотор", являющейся частью Сбербанка.
"В целом самые низкие средние цены на хлеб в Перми и Нижнем Новгороде, самые высокие - в Санкт-Петербурге", - говорится в исследовании, подготовленном к Всемирному дню хлеба, который отмечается 16 октября. Для анализа использовались данные с 20 тысяч смарт-терминалов "Эвотора", расположенных в магазинах традиционной торговли, пекарнях и заведениях общепита. Оценка проводилась по крупным городам РФ.
Анализ периода с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года показал, что за это время больше всего подорожал ржаной хлеб - на 20%, до 36 рублей; он является и самым дорогим, отмечают в "Эвоторе". Стоимость Дарницкого, самого дешевого в списке, выросла на 8%, до 26 рублей. Нарезной батон и Бородинский хлеб подорожали на 7%, а средние цены на пшеничный хлеб, напротив, снизились - на 4%, до 27 рублей.
Средняя цена на ржаной хлеб в сентябре составляла 36 рублей: минимальная - всего 8 рублей, а максимальная - 198 рублей. По городам России самый дешевый ржаной - в Нижнем Новгороде (21 рубль) и Перми (23 рубля), чуть дороже - в Воронеже (26 рублей) и Петербурге (31 рубль). Дороже среднероссийского ржаной хлеб стоит в Самаре (37 рублей) и Москве (50 рублей), отмечают аналитики.
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Средняя цена нарезного батона - 29 рублей: самая высокая - в Воронеже (40 рублей) и Петербурге (37 рублей), самая низкая - в Перми и Нижнем Новгороде (25-26 рублей). В Москве, Ростове-на-Дону и Самаре нарезной батон в среднем стоил 29 рублей. Бородинский хлеб в сентябре стоил в среднем 33 рубля, но максимальная цена при этом достигала 192 рублей. Самый дешевый Бородинский - в Перми (23 рубля), а самый дорогой - в Петербурге (57 рублей). В Москве бородинский стоил 44 рубля.
Пшеничный хлеб оценивается в среднем в 27 рублей, минимальная и максимальная границы - 10 и 180 рублей соответственно. Согласно исследованию, дороже, чем в среднем по России, пшеничный хлеб стоил в Волгограде и Самаре - 28 рублей, в Ростове-на-Дону и Воронеже - 30 и 34 рубля, в Петербурге и Москве - 38 и 40 рублей. Самый дешевый - в Перми и Новосибирске (22 и 24 рубля). Средняя цена на Дарницкий хлеб в сентябре составляла 26 рублей, минимальная и максимальная - 8 и 180 рублей. По крупным городам РФ низкие цены на Дарницкий были в Перми, Нижнем Новгороде и Воронеже (17-18 рублей). Дорогой Дарницкий оказался в Москве (27 рублей) и Петербурге (36 рублей).
Минимальные цены - нарезной батон за 12 рублей или Дарницкий за 8 рублей - чаще встречаются в небольших населенных пунктах. Максимальные цены на основные позиции - в пределах 190-200 рублей, - характерны для спецмагазинов в крупных городах. Между тем, "авторский", "крафтовый" хлеб могут предлагать и по 450 рублей, заключают в "Эвоторе".
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7 октября, 02:51РИА Новости
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