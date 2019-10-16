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РИА Новости

Эксперты рассказали, как быстро повысить качество работы смартфона

03:40 16.10.2019 (обновлено: 05:43 16.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФестиваль крафтового пива
Фестиваль крафтового пива
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Повысить производительность смартфона можно при помощи удаления лишнего "мусора" - пользователи теряют около 20% памяти в устройстве из-за фотографий плохого качества, говорится в исследовании компании Avast, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на анализе анонимных данных примерно шести миллионов пользователей программного обеспечения Avast Cleanup из 45 стран мира. Данные были собраны за шесть месяцев, с декабря 2018 года по июнь 2019 года.
"В среднем пользователи хранят на своем устройстве 952 фотографии, из которых около 22% имеют плохое качество: размытые, темные или повторяющиеся изображения. В WhatsApp пользователи хранят в среднем 292 изображения; среднее количество снимков экрана - 86. Регулярное удаление таких фотографий может освободить не менее 20% места на смартфоне", - подсчитали авторы обзора.
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По словам главы представительства Avast в России и СНГ Алексея Федорова, нехватка объема памяти на смартфоне может заметно повлиять на его качество работы . "Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - сказал он.
Исследование показало, что 18-24-летние представители "поколения селфи" хранят наименьшее число фотографий в своих смартфонах. "Возможно, это из-за растущей популярности историй Snapchat и Instagram, которые хранятся всего сутки и затем сохраняются непосредственно в аккаунтах. Как ни странно, больше всего фотографий на своем устройстве имеют пользователи в возрасте 25-44 лет: более тысячи снимков. Женщины в среднем делают на 24% больше фотографий, чем мужчины: в женских смартфонах в общей сложности около 1053 фото, тогда как у мужчин - 851 снимок", - пишут эксперты.
"Почему люди не удаляют откровенно плохие фотографии? Возможно, в этой возрастной группе много родителей и активно работающих людей. Первые делают множество фотографий своих детей и хотят оставить все случайные фото, даже не самые качественные. У вторых не так много времени, чтобы регулярно чистить телефон", - полагает Федоров.
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Смартфон-искуситель: если нельзя, но хочется?Проверяете ли вы смартфон во время секса? Да. Так ответили 7% участников опроса по заказу провайдера мобильного интернета в США. 84% признались, что берут смартфон в постель. 72% посещают с ним туалет. Хуже зависимости от мобильного устройства только одно: с его помощью люди следят друг за другом.
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