Эксперты рассказали, как быстро повысить качество работы смартфона

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Повысить производительность смартфона можно при помощи удаления лишнего "мусора" - пользователи теряют около 20% памяти в устройстве из-за фотографий плохого качества, говорится в исследовании компании Avast, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Исследование основано на анализе анонимных данных примерно шести миллионов пользователей программного обеспечения Avast Cleanup из 45 стран мира. Данные были собраны за шесть месяцев, с декабря 2018 года по июнь 2019 года.

"В среднем пользователи хранят на своем устройстве 952 фотографии, из которых около 22% имеют плохое качество: размытые, темные или повторяющиеся изображения. В WhatsApp пользователи хранят в среднем 292 изображения; среднее количество снимков экрана - 86. Регулярное удаление таких фотографий может освободить не менее 20% места на смартфоне", - подсчитали авторы обзора.

По словам главы представительства Avast в России и СНГ Алексея Федорова, нехватка объема памяти на смартфоне может заметно повлиять на его качество работы . "Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - сказал он.

Исследование показало, что 18-24-летние представители "поколения селфи" хранят наименьшее число фотографий в своих смартфонах. "Возможно, это из-за растущей популярности историй Snapchat и Instagram, которые хранятся всего сутки и затем сохраняются непосредственно в аккаунтах. Как ни странно, больше всего фотографий на своем устройстве имеют пользователи в возрасте 25-44 лет: более тысячи снимков. Женщины в среднем делают на 24% больше фотографий, чем мужчины: в женских смартфонах в общей сложности около 1053 фото, тогда как у мужчин - 851 снимок", - пишут эксперты.