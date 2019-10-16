Эксперт: сосиски в тесте оказались у россиян популярнее нарезного батона

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сосиска в тесте возглавила десятку наиболее востребованных у россиян хлебобулочных изделий, больше всего она стоит на Дальнем Востоке и в музее-усадьбе "Архангельское" в Подмосковье, выяснили для РИА Новости аналитики IT-компании "Эвотор", являющейся частью экосистемы Сбербанка.

Эксперты компании к Всемирному дню хлеба, который отмечается 16 октября, подсчитали, как в течение года изменились цены на хлебобулочные изделия, входящие в шорт-лист российского покупателя, а также оценили их стоимость в российских городах-миллионнниках. Для анализа использовались данные с 20 тысяч смарт-терминалов "Эвотора", расположенных в магазинах традиционной торговли, пекарнях и заведениях общепита в России.

"Топ-10 самых продаваемых хлебобулочных изделий по магазинам у дома, пекарням и заведениям общепита в сентябре - сосиска в тесте, батон нарезной, пшеничный хлеб, дарницкий хлеб, белый хлеб, пирожок с капустой, ржаной хлеб, лаваш, ватрушка с творогом, лепешка", - говорится в исследовании.

Средняя цена на сосиску в тесте в сентябре 2019 года выросла на 9%, до 37 рублей, по сравнению с сентябрем прошлого года. Максимальный уровень в 98 рублей зафиксирован в дальневосточных городах Елизово и Охотск, а также - в музее-усадьбе Архангельское в Подмосковье. Минимальная цена в 11 рублей - в Кургане, Йошкар-Оле, в удмуртском Воткинске и Новомосковске в Тульской области.