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РИА Новости

Эксперт: сосиски в тесте оказались у россиян популярнее нарезного батона

03:37 16.10.2019
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© РИА Новости / Анна ЛюдковскаяСосиски в тесте
Сосиски в тесте
© РИА Новости / Анна Людковская
Сосиски в тесте. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сосиска в тесте возглавила десятку наиболее востребованных у россиян хлебобулочных изделий, больше всего она стоит на Дальнем Востоке и в музее-усадьбе "Архангельское" в Подмосковье, выяснили для РИА Новости аналитики IT-компании "Эвотор", являющейся частью экосистемы Сбербанка.
Эксперты компании к Всемирному дню хлеба, который отмечается 16 октября, подсчитали, как в течение года изменились цены на хлебобулочные изделия, входящие в шорт-лист российского покупателя, а также оценили их стоимость в российских городах-миллионнниках. Для анализа использовались данные с 20 тысяч смарт-терминалов "Эвотора", расположенных в магазинах традиционной торговли, пекарнях и заведениях общепита в России.
"Топ-10 самых продаваемых хлебобулочных изделий по магазинам у дома, пекарням и заведениям общепита в сентябре - сосиска в тесте, батон нарезной, пшеничный хлеб, дарницкий хлеб, белый хлеб, пирожок с капустой, ржаной хлеб, лаваш, ватрушка с творогом, лепешка", - говорится в исследовании.
Средняя цена на сосиску в тесте в сентябре 2019 года выросла на 9%, до 37 рублей, по сравнению с сентябрем прошлого года. Максимальный уровень в 98 рублей зафиксирован в дальневосточных городах Елизово и Охотск, а также - в музее-усадьбе Архангельское в Подмосковье. Минимальная цена в 11 рублей - в Кургане, Йошкар-Оле, в удмуртском Воткинске и Новомосковске в Тульской области.
В крупных городах самые дорогие сосиски в тесте - по 54 рубля и 50 рублей - можно купить в Москве и Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге средняя стоимость такого быстрого перекуса составляет 41 рубль, а дешевле всего он в Красноярске - по 28 рублей за штуку. По данным "Эвотор", средняя стоимость сосиски в тесте в Волгограде - 32 рубля, в Казани - 33 рубля, в Челябинске, Самаре и Перми - 34 рубля. В Нижнем Новгороде и Воронеже она стоит в среднем 37 рублей, в Новосибирске - 38 рублей, а в Ростове-на-Дону - 40 рублей.
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