Эксперт: подаренные Путиным кречеты арабским шейхам считаются "бриллиантом"

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Кречет для арабских шейхов считается настоящим бриллиантом и предметом роскоши, сообщил РИА Новости руководитель проекта "Орнитарий" в Сокольниках Вадим Мишин.
Президент России Владимир Путин в Саудовской Аравии подарил королю Сальману бен Абделю Азизу Аль Сауду Камчатского кречета. А во вторник, во время государственного визита в Объединенные Арабские Эмираты, преподнёс в качестве подарка белого кречета наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну.
"Содержание хищных птиц требует особого внимания. Так как культура соколиной охоты у арабов развита как нигде, то, конечно, они понимают и знают, как содержать, как кормить правильно. У них эта птица является предметом престижа, и когда происходят какие-то соревнования, то, конечно, королевский сокол должен быть первым, по определению. Поэтому шейх никаких денег не пожалеет, для того чтобы получить самую лучшую, самую красивую птицу. Никто ее гонять по пустыням не будет, так как это бриллиант", - считает Мишин.
Орнитолог отметил, что с давних времён птицы Русского Севера ценятся во всех странах. Кречеты отличаются чрезвычайным охотничьим инстинктом в силу тяжелых жизненных условий на Крайнем Севере.
"Если кречет нашёл себе добычу, то у него второго шанса не будет, если он ее отпустит, то дальше он может не найти другую добычу, чтобы поддержать жизненные силы. Так что в этом состоит уникальность этих птиц", - отметил специалист, добавив, что эта птица считается высшей формой существующих соколов, о которой большинство шейхов могут мечтать.
Мишин отметил, что без специально созданных условий птицы в арабских странах чувствуют себя плохо. По его словам, в Арабских Эмиратах, в Катаре и Саудовской Аравии пытались разводить кречетов, но это у них не получилось.
"Однако для взрослой птицы, для ее существования они научились создавать достойные условия. Современные технические средства климатизации позволяют сделать нормальные условия для птицы. Но внутри охлаждаемого объема", - пояснил Мишин.