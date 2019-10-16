Эксперт: подаренные Путиным кречеты арабским шейхам считаются "бриллиантом"

"Содержание хищных птиц требует особого внимания. Так как культура соколиной охоты у арабов развита как нигде, то, конечно, они понимают и знают, как содержать, как кормить правильно. У них эта птица является предметом престижа, и когда происходят какие-то соревнования, то, конечно, королевский сокол должен быть первым, по определению. Поэтому шейх никаких денег не пожалеет, для того чтобы получить самую лучшую, самую красивую птицу. Никто ее гонять по пустыням не будет, так как это бриллиант", - считает Мишин.