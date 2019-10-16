Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T03:19Z
https://ria.ru/20191016/1559834544.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/147256/62/1472566293_0:96:1024:672_1036x0_80_0_0_4833e9e07cba44b32305fce63a7c005f.jpg
РИА Новости

Диетологи рассказали, почему нельзя злоупотреблять искусственным мясом

03:19 16.10.2019
408
© Flickr / Isriya PaireepairitМясо
Мясо
© Flickr / Isriya Paireepairit
Мясо. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Американские диетологи рекомендуют не злоупотреблять искусственными мясом: оно может помочь сократить потребление мяса животных, но не заменит необходимых для сбалансированного питания натуральных растительных продуктов.
Всемирный день продовольствия отмечается 16 октября, и РИА Новости поинтересовалось мнением профессиональных диетологов о последней "модной тенденции" продуктового рынка - мясозаменителях, созданных из растительных элементов. "Говяжьи котлеты", которые выглядят, пахнут и даже кровоточат как их мясные прототипы, представляют собой смесь соевого и картофельного белков, заправлены свекольным соком или соевым леггемоглобином, сдобрены кокосовым и подсолнечным маслами и другими, в том числе генно-модифицированными ингредиентами. Сегодня бургеры с искусственной котлетой от Impossible Foods, а также псевдокурятину, "говядину" и "свиные" сосиски от компании Beyond Meat продают в США в тысячах ресторанов и магазинов. Бургеры из искусственного американского мяса можно попробовать даже в ряде российских ресторанов.
Стейк из баранины
23 сентября, 16:13РИА Новости
Эксперт рассказал о пользе искусственного мяса
"Beyond Burger и Impossible Burger определенно обеспечат вас необходимыми белками, которые вы хотите найти в мясозаменителе! Однако это пищевой продукт, прошедший технологическую обработку, и поэтому я бы рекомендовала употреблять их лишь периодически, если вам они нравятся, но в большей степени потреблять натуральные растительные белки, такие как зеленые соевые бобы, фасоль, другие бобовые культуры", - советует диетолог из Нью-Йорка, основатель компании Amy Gorin Nutrition Эми Горин.
Практикующий диетолог из Лос-Анджелеса, автор книги "Моя индийская кухня: быстрые и вкусные вегетарианские рецепты" Вандана Шет в свою очередь предупреждает: "Мясозаменители могут помочь в переходе к меньшему потреблению мяса, но слишком сильно злоупотреблять искусственным мясом, созданным из прошедших глубокую переработку ингредиентов, может быть контрпродуктивно".
Она поясняет, что "многие из этих продуктов (искусственного мяса) содержат столько же, а иногда и больше жиров, соли и калорий, чем обыкновенное мясо". "Важно, выбирая продукты, внимательно читать состав и этикетки", - предупреждает диетолог.
По ее замечанию, искусственное мясо в рационе "не то же самое, что употребление натуральных растительных продуктов, таких как бобы, чечевица, коричневый рис, хлеб с отрубями". "Но, если мы пытаемся сократить потребление красного мяса, искусственное мясо может подойти в качестве его периодической замены", - отмечает диетолог.
Мясоперерабатывающий завод
23 сентября, 18:46РИА Новости
Священнослужитель предостерег от употребления искусственного мяса в пост
Эксперты сходятся во мнении, что тенденция популяризации замены животных белков растительными белками в рационе человека позитивна. "Сокращая потребление мяса, мы можем увидеть улучшение уровня сахара и холестерина в крови, снизить риск сердечных заболеваний и некоторых типов рака", - напоминает Вандана Шет, подчеркивая необходимость в сбалансированном питании.
"Совершенно все: как радикальные вегетарианцы, рядовые вегетарианцы, так и любители мяса – могут придерживаться диеты, основанной на растительной пище. Такая тенденция имеет позитивное влияние на здоровье людей, а также и на здоровье планеты", - отмечает в свою очередь Эми Горин.
"Если вы любите мясо и едите его несколько раз в день, начните с того, чтобы заменить его раз или два в неделю на растительные белки. Постепенно вы можете делать это чаще", - советует американский эксперт.
Сделать это, по ее словам просто, если хотя бы добавлять в привычные блюда или перекусы орехи или бобы.
"Вы можете потреблять растительные белки, добавляя зеленые бобы в ванильный коктейль, белую фасоль – к пицце или орехи или ореховое масло в протеиновые шарики из какао и миндального масла", - поделилась рецептами здоровых и питательных закусок специалист.
411021
Обсудить 0
СШАВ мире
Рекомендуем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
В МИД Украины нашли объяснение встрече Эрдогана с Поклонской
РИА
Новости
Советские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг
Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
Спутниковый телефон
В МЧС рассказали о пользе спутникового телефона
Фестиваль крафтового пива
Эксперты рассказали, как быстро повысить качество работы смартфона
Лента
новостей
Корвет ВМС Швеции
СМИ: ВМС Швеции охотились на подлодку из-за сигнала от сломанного метеобуя
Глобальное потепление
Ученые рассказали о неожиданных последствиях глобального потепления
Хлеб в супермаркетах
Эксперты назвали российские регионы с самым дорогим и дешевым хлебом
Здание ООН в Нью-Йорке
Кузьмин рассказал, как США аргументировали невыдачу виз ряду дипломатов
Президент РФ Владимир Путин дарит белого кречета наследному принцу Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заид Аль Нахайяну
Эксперт: подаренные Путиным кречеты арабским шейхам считаются "бриллиантом"
Смерч
Названо место на Черноморском побережье, где образуется большинство смерчей
Художественное изображение взрыва типичной сверхновой за пределами галактики
Российский телескоп зафиксировал термоядерный взрыв на нейтронной звезде
Арктика
Гидрограф: открытые в Арктике острова расскажут о зарождении жизни на Земле
Дорога в Гаити
ООН объявила о завершении миротворческой миссии на Гаити, длившейся 15 лет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:41Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже
07:32В Японии пострадавшим от тайфуна бесплатно предоставят одежду и еду
07:27В Счетной палате заявили о сокращении численности личного состава МВД
07:27В Японии выделят средства для помощи пострадавшим от тайфуна районам
07:22Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом рысаке
07:20СМИ: Оказио-Кортес поддержит Сандерса в ходе президентской гонки в США
07:02Британка рассказала, как странный привкус вина оказался симптомом инфаркта
06:57Пограничники, раненные при задержании рыбаков из КНДР, вернулись к службе
06:45Самолет "Аэрофлота", летевший из Дели в Москву, вынужденно сел в Ташкенте
06:45Эксперты рассказали, как часто туристы забирают из отеля мыло и шампуни
06:23Пентагон не предоставил запрошенные в рамках процедуры импичмента документы
06:09В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах
06:07Сенат Мексики одобрил реформу, позволяющую отозвать мандат президента
05:47Габбард обвинила власти США в использовании "Аль-Каиды"* в борьбе с Асадом
05:14В Палате представителей США поддержали протестующих в Гонконге
05:08Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
05:04Кандидат в президенты США считает, что у Трампа "на руках кровь курдов"
05:01В Приморье более восьми тысяч пострадавших от паводка получили матпомощь
05:00В Мексике 15 человек погибли при атаке на армейский патруль
04:52"Ведомости": "Победа" поднимает на 40% цены на рейсы в Россию
Лента новостейМолния