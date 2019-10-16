Диетологи рассказали, почему нельзя злоупотреблять искусственным мясом

ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Американские диетологи рекомендуют не злоупотреблять искусственными мясом: оно может помочь сократить потребление мяса животных, но не заменит необходимых для сбалансированного питания натуральных растительных продуктов.

Всемирный день продовольствия отмечается 16 октября, и РИА Новости поинтересовалось мнением профессиональных диетологов о последней "модной тенденции" продуктового рынка - мясозаменителях, созданных из растительных элементов. "Говяжьи котлеты", которые выглядят, пахнут и даже кровоточат как их мясные прототипы, представляют собой смесь соевого и картофельного белков, заправлены свекольным соком или соевым леггемоглобином, сдобрены кокосовым и подсолнечным маслами и другими, в том числе генно-модифицированными ингредиентами. Сегодня бургеры с искусственной котлетой от Impossible Foods, а также псевдокурятину, "говядину" и "свиные" сосиски от компании Beyond Meat продают в США в тысячах ресторанов и магазинов. Бургеры из искусственного американского мяса можно попробовать даже в ряде российских ресторанов.

"Beyond Burger и Impossible Burger определенно обеспечат вас необходимыми белками, которые вы хотите найти в мясозаменителе! Однако это пищевой продукт, прошедший технологическую обработку, и поэтому я бы рекомендовала употреблять их лишь периодически, если вам они нравятся, но в большей степени потреблять натуральные растительные белки, такие как зеленые соевые бобы, фасоль, другие бобовые культуры", - советует диетолог из Нью-Йорка, основатель компании Amy Gorin Nutrition Эми Горин.

Практикующий диетолог из Лос-Анджелеса, автор книги "Моя индийская кухня: быстрые и вкусные вегетарианские рецепты" Вандана Шет в свою очередь предупреждает: "Мясозаменители могут помочь в переходе к меньшему потреблению мяса, но слишком сильно злоупотреблять искусственным мясом, созданным из прошедших глубокую переработку ингредиентов, может быть контрпродуктивно".

Она поясняет, что "многие из этих продуктов (искусственного мяса) содержат столько же, а иногда и больше жиров, соли и калорий, чем обыкновенное мясо". "Важно, выбирая продукты, внимательно читать состав и этикетки", - предупреждает диетолог.

По ее замечанию, искусственное мясо в рационе "не то же самое, что употребление натуральных растительных продуктов, таких как бобы, чечевица, коричневый рис, хлеб с отрубями". "Но, если мы пытаемся сократить потребление красного мяса, искусственное мясо может подойти в качестве его периодической замены", - отмечает диетолог.

Эксперты сходятся во мнении, что тенденция популяризации замены животных белков растительными белками в рационе человека позитивна. "Сокращая потребление мяса, мы можем увидеть улучшение уровня сахара и холестерина в крови, снизить риск сердечных заболеваний и некоторых типов рака", - напоминает Вандана Шет, подчеркивая необходимость в сбалансированном питании.

"Совершенно все: как радикальные вегетарианцы, рядовые вегетарианцы, так и любители мяса – могут придерживаться диеты, основанной на растительной пище. Такая тенденция имеет позитивное влияние на здоровье людей, а также и на здоровье планеты", - отмечает в свою очередь Эми Горин.

"Если вы любите мясо и едите его несколько раз в день, начните с того, чтобы заменить его раз или два в неделю на растительные белки. Постепенно вы можете делать это чаще", - советует американский эксперт.

Сделать это, по ее словам просто, если хотя бы добавлять в привычные блюда или перекусы орехи или бобы.