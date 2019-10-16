Гидрограф: открытые в Арктике острова расскажут о зарождении жизни на Земле

МУРМАНСК, 16 окт - РИА Новости. Комплексная экспедиция Северного флота в Арктику подтвердила существование в бухте Визе Новой Земли пяти островов, они могут многое рассказать о зарождении жизни на Земле, заявил РИА Новости начальник отдела гидрографической службы Севфлота капитан 1 ранга Алексей Корнис.

Комплексная экспедиция Северного флота на Землю Франца-Иосифа проходила в августе-сентябре этого года на спасательном буксире "Алтай".

"Пять островов были открыты в бухте Визе на Новой Земле, два из них очень маленькие островки - буквально 30 на 30 метров. Сегодня трудно судить об их значении и о том, насколько они долговечны. Эти острова образовались из осколочного материала – когда уходит ледник, он перемалывает все, что находится под ним", - рассказал Корнис.

Он уточнил, что входивший в состав экспедиции гражданский специалист-гляциолог предположил, что острова могут разрушиться в течение 10 лет, однако, по мнению Корниса, из-за того, что бухта "хорошо прикрыта", они будут существовать достаточно долго.

"Было бы полезно, чтобы кто-то взялся понаблюдать, как образуются и в дальнейшем "живут" эти острова, потому что на основании таких исследований можно делать выводы о том, как зарождается жизнь на Земле", - пояснил гидрограф.