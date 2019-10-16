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РИА Новости
РИА Наука

Гидрограф: открытые в Арктике острова расскажут о зарождении жизни на Земле

03:05 16.10.2019
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© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в фотобанкАрктика
Арктика
© РИА Новости / Вера Костамо
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Арктика. Архивное фото
МУРМАНСК, 16 окт - РИА Новости. Комплексная экспедиция Северного флота в Арктику подтвердила существование в бухте Визе Новой Земли пяти островов, они могут многое рассказать о зарождении жизни на Земле, заявил РИА Новости начальник отдела гидрографической службы Севфлота капитан 1 ранга Алексей Корнис.
Комплексная экспедиция Северного флота на Землю Франца-Иосифа проходила в августе-сентябре этого года на спасательном буксире "Алтай".
"Пять островов были открыты в бухте Визе на Новой Земле, два из них очень маленькие островки - буквально 30 на 30 метров. Сегодня трудно судить об их значении и о том, насколько они долговечны. Эти острова образовались из осколочного материала – когда уходит ледник, он перемалывает все, что находится под ним", - рассказал Корнис.
Он уточнил, что входивший в состав экспедиции гражданский специалист-гляциолог предположил, что острова могут разрушиться в течение 10 лет, однако, по мнению Корниса, из-за того, что бухта "хорошо прикрыта", они будут существовать достаточно долго.
"Было бы полезно, чтобы кто-то взялся понаблюдать, как образуются и в дальнейшем "живут" эти острова, потому что на основании таких исследований можно делать выводы о том, как зарождается жизнь на Земле", - пояснил гидрограф.
По его словам, новые острова появились совсем недавно – примерно в 2014 году, когда ледник окончательно ушел. "Я наблюдал за тем, что там сейчас: сначала появляются водоросли, на некоторых участках уже начинает образовываться слой перегноя, появляются птицы, происходит перенос растений, мы нашли там уже останки тюленя, которого задрал медведь. Так что если это все успеет "схватиться", острова выстоят", - считает гидрограф.
Один из островов архипелага Земля Франца-Иосифа
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