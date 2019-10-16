Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T03:02Z
https://ria.ru/20191016/1559834402.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152455/26/1524552652_0:195:2492:1597_1036x0_80_0_0_8c85718c17768f1b0950afc2b98a200e.jpg
РИА Новости

Названо место на Черноморском побережье, где образуется большинство смерчей

03:02 16.10.2019
430
CC BY 2.0 / Jef Nickerson / WaterspoutСмерч
Смерч
CC BY 2.0 / Jef Nickerson / Waterspout
Смерч. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Самое больше количество смерчей возникает на побережье Черного моря между Таманью и Сочи, говорится в материалах Гидрометцентра, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Оценка опасности возникновения смерчей вблизи Черноморском побережья и Крыма проводилась сотрудником лаборатории программных систем и разработок НПО "Тайфун" Ольгой Калмыковой.
"Большинство смерчей возникало вблизи побережья Краснодарского края на участке станция Тамань – Сочи (Адлер). В меньшей степени смерчи фиксировали вблизи побережья Республики Крым – не более 3 случаев за год. Наибольшая плотность смерчей отмечалась в районах Сочи и Туапсе", - отмечается в материалах.
Поясняется, что прибрежная акватория Черного моря является наиболее опасным регионом России по количеству смерчей на единицу площади. Возникают смерчи с апреля по октябрь, в среднем на Черноморском побережье РФ возникает до 40 смерчей в год.
"Смерчи, формирующиеся на акватории Черного моря, возникают в результате мощных вторжений холода на Кавказ, при температуре поверхности моря более 20ºС, как правило, в условиях, присущих тыловым частям циклонов, и при наличии устойчивого западновосточного переноса воздушных масс со скорость 20 м/с в средней тропосфере", - поясняется в материалах.
Смерч в Сочи
5 августа, 18:17РИА Новости
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
124100
Обсудить 0
РоссияПроисшествия
Рекомендуем
Советские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг
Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
РИА
Новости
Глобальное потепление
Ученые рассказали о неожиданных последствиях глобального потепления
Корвет ВМС Швеции
СМИ: ВМС Швеции охотились на подлодку из-за сигнала от сломанного метеобуя
Фестиваль крафтового пива
Эксперты рассказали, как быстро повысить качество работы смартфона
Лента
новостей
Хлеб в супермаркетах
Эксперты назвали российские регионы с самым дорогим и дешевым хлебом
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
"Газпрому" отключили иностранные компрессоры через спутник
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
В МИД Украины нашли объяснение встрече Эрдогана с Поклонской
Водительское удостоверение
В России в этом году аннулировали более 35 тысяч водительских удостоверений
Спутниковый телефон
В МЧС рассказали о пользе спутникового телефона
Мясо
Диетологи рассказали, почему нельзя злоупотреблять искусственным мясом
Арктика
Гидрограф: открытые в Арктике острова расскажут о зарождении жизни на Земле
Собеседование при приеме на работу
Эксперты рассказали, сколько времени работодатели тратят на собеседование
Фото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района
Отец сбитого полицейским "пьяного" мальчика рассказал о неувязках в деле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:41Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже
07:32В Японии пострадавшим от тайфуна бесплатно предоставят одежду и еду
07:27В Счетной палате заявили о сокращении численности личного состава МВД
07:27В Японии выделят средства для помощи пострадавшим от тайфуна районам
07:22Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом рысаке
07:20СМИ: Оказио-Кортес поддержит Сандерса в ходе президентской гонки в США
07:02Британка рассказала, как странный привкус вина оказался симптомом инфаркта
06:57Пограничники, раненные при задержании рыбаков из КНДР, вернулись к службе
06:45Самолет "Аэрофлота", летевший из Дели в Москву, вынужденно сел в Ташкенте
06:45Эксперты рассказали, как часто туристы забирают из отеля мыло и шампуни
06:23Пентагон не предоставил запрошенные в рамках процедуры импичмента документы
06:09В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах
06:07Сенат Мексики одобрил реформу, позволяющую отозвать мандат президента
05:47Габбард обвинила власти США в использовании "Аль-Каиды"* в борьбе с Асадом
05:14В Палате представителей США поддержали протестующих в Гонконге
05:08Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
05:04Кандидат в президенты США считает, что у Трампа "на руках кровь курдов"
05:01В Приморье более восьми тысяч пострадавших от паводка получили матпомощь
05:00В Мексике 15 человек погибли при атаке на армейский патруль
04:52"Ведомости": "Победа" поднимает на 40% цены на рейсы в Россию
Лента новостейМолния