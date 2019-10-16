Названо место на Черноморском побережье, где образуется большинство смерчей

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Самое больше количество смерчей возникает на побережье Черного моря между Таманью и Сочи, говорится в материалах Гидрометцентра, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Оценка опасности возникновения смерчей вблизи Черноморском побережья и Крыма проводилась сотрудником лаборатории программных систем и разработок НПО "Тайфун" Ольгой Калмыковой.

"Большинство смерчей возникало вблизи побережья Краснодарского края на участке станция Тамань – Сочи (Адлер). В меньшей степени смерчи фиксировали вблизи побережья Республики Крым – не более 3 случаев за год. Наибольшая плотность смерчей отмечалась в районах Сочи и Туапсе", - отмечается в материалах.

Поясняется, что прибрежная акватория Черного моря является наиболее опасным регионом России по количеству смерчей на единицу площади. Возникают смерчи с апреля по октябрь, в среднем на Черноморском побережье РФ возникает до 40 смерчей в год.