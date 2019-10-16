СМИ: ВМС Швеции охотились на подлодку из-за сигнала от сломанного метеобуя

СТОКГОЛЬМ, 16 окт - РИА Новости. Закодированный радиосигнал, перехваченный шведской подводной лодкой и спровоцировавший масштабную операцию по поиску иностранной субмарины на юге Стокгольмского архипелага в октябре 2014 года, на самом деле поступал от вышедшего из строя метеорологического буя, выяснили журналисты издания Закодированный радиосигнал, перехваченный шведской подводной лодкой и спровоцировавший масштабную операцию по поиску иностранной субмарины на юге Стокгольмского архипелага в октябре 2014 года, на самом деле поступал от вышедшего из строя метеорологического буя, выяснили журналисты издания Svenska Dagbladet

В ходе операции зарубежные СМИ предполагали, что речь может идти о российской мини-субмарине. В Минобороны России подчеркивали, что малая или сверхмалая подлодка не могла оказаться в водах Швеции, так как их вообще уже нет в боевом составе ВМФ. Поиски продолжались около недели, операция обошлась приблизительно в 20 миллионов крон (1,8 миллиона евро). После ее завершения министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что вооруженные силы страны "получили подтверждение того, что в водах Швеции была иностранная подводная лодка".

Как пишет Svenska Dagbladet, ошибка произошла, когда экипаж шведской подлодки занимался поиском движущихся объектов.

"Тогда был получен этот звуковой сигнал, ошибка заключалась в том, что они не поняли, что источник звука лежит в другом направлении. Тогда это было неизвестно, но эта запись изначально всех сбила с толку", - приводит издание слова анонимного собеседника, знакомого с ходом операции.

Представитель Шведской метеорологической службы (SMHI) Пер Ульссон подтвердил изданию, что в тот день когда был перехвачен сигнал, вышел из строя метеорологический буй, расположенный в Балтийском море. Данная информация была передана на другой буй, расположенный на юге Стокгольмского архипелага. Именно этот сигнал, как выяснилось позднее, и перехватила подлодка. Собеседник издания рассказал, что определить источник сигнала помог анализ записей с другой подлодки, оснащенной более современным оборудованием.

"На ее жестком диске было точное указание на точку на юге архипелага, где находился буй SMHI, который используется также военными. Буй сломался и оказалось, что SMHI направили корабль, чтобы его подобрать. Когда образец звука соотнесли с записями двух шведских подлодок, все стало ясно. Это была не подлодка-нарушитель", - рассказал собеседник Svenska Dagbladet.