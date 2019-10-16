СМИ: в палате представителей откладывают голосование по импичменту Трампа

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси и лидеры демократов откладывают полное голосование в Палате представителей, разрешающее провести процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Однако источники в демократическом руководстве предупреждают, что решение может быть "пересмотрено в какой-то момент", добавляет издание.
Демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампа, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Его отец Джо Байден является претендентом на номинацию Демократической партии на выборах президента в 2020 году.