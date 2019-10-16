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РИА Новости

СМИ: в палате представителей откладывают голосование по импичменту Трампа

02:40 16.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси и лидеры демократов откладывают полное голосование в Палате представителей, разрешающее провести процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Однако источники в демократическом руководстве предупреждают, что решение может быть "пересмотрено в какой-то момент", добавляет издание.
Демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампа, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Его отец Джо Байден является претендентом на номинацию Демократической партии на выборах президента в 2020 году.
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