СМИ: в палате представителей откладывают голосование по импичменту Трампа

Однако источники в демократическом руководстве предупреждают, что решение может быть "пересмотрено в какой-то момент", добавляет издание.

Демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампа, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Его отец Джо Байден является претендентом на номинацию Демократической партии на выборах президента в 2020 году.