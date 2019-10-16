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РИА Новости
Война в Сирии

В конгрессе США представили резолюцию против вывода войск из Сирии

02:36 16.10.2019
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© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezАмериканский военнослужащий в Сирии
Американский военнослужащий в Сирии
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Американский военнослужащий в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Представители демократической и республиканской партий США представили в Конгресс совместную резолюцию против решения президента страны Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии, сообщил лидер демократов в Сенате Чак Шумер в своем Twitter.
Трамп 7 октября заявил, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии. Тринадцатого октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США выведут еще около 1 тысячи военнослужащих из Сирии.
"Хаос и уязвимость, обрушившиеся на Сирию после катастрофического решения президента Трампа резко вывести войска из северной Сирии, требуют сильного, разумного руководства со стороны Конгресса. Именно поэтому я и спикер Пелоси призываем всех наших коллег поддержать эту резолюцию против (решения о выводе войск)", - написал Шумер в Twitter.
Вывод войск США проходит на фоне военной операции Турции на севере Сирии. Представленная резолюция призывает президента Турции Тайипа Эрдогана "немедленно прекратить односторонние военные действия в Сирии".
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира", направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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