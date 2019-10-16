Работники Королевской почты Британии планируют забастовку из-за зарплат

ЛОНДОН, 16 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Работники Королевской почты Великобритании (Royal Mail) планируют провести общенациональную забастовку, выступая против условий и оплаты труда, установленных работодателем Royal Mail Group. Об этом заявил профсоюз работников связи Communication Workers Union (CWU), представляющий интересы работников почты.

Профсоюз сообщает, что за проведение забастовки проголосовали 97,1% его членов. Ожидается, что в акции протеста примут участие около 110 тысяч сотрудников Royal Mail.

Сотрудники почты в прошлом году достигли соглашения с работодателем по ряду вопросов, касающихся оплаты труда, пенсий, количества и длительности рабочего времени и внутрикорпоративных правил. Однако, по словам CWU, Royal Mail Group на этой неделе нарушила свои обещания.

Профсоюз призывает компанию приступить к переговорам, а общественность – поддержать сотрудников почты. О возможных сроках и длительности забастовки CWU не сообщает.