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РИА Новости
Туризм

В Коста-Рике заявили о необходимости привлекать больше российских туристов

02:28 16.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПобережье Коста-Рики
Побережье Коста-Рики
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Член президиума законодательной ассамблеи Коста-Рики Отто Варгас Викес считает необходимым повысить привлекательность своей страны для российских туристов.
"Костариканцы чаще посещают Россию, чем россияне - Коста-Рику, поэтому нам нужно продвигать нашу невероятно разнообразную страну, которая похожа на удивительный рай", - заявил депутат в интервью РИА Новости.
Он напомнил, что 25 мая вступило в силу соглашение между Россией и Коста-Рикой об отмене виз для туристов, въезжающих в страну на срок до 90 дней.
Варгас Викес, находящийся с визитом в Москве, провел во вторник встречу с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом.
В ходе встречи парламентарии подняли вопрос об открытии прямых рейсов между Россией и Коста-Рикой. Депутат отметил, что возможное открытие прямых рейсов "будет большим подспорьем для диверсификации и развития туризма".
В то же время он подчеркнул необходимость расширения двусторонних обменов в сфере образования, а также в сфере культуры и спорта.
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