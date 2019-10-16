В Коста-Рике заявили о необходимости привлекать больше российских туристов

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Член президиума законодательной ассамблеи Коста-Рики Отто Варгас Викес считает необходимым повысить привлекательность своей страны для российских туристов.

"Костариканцы чаще посещают Россию, чем россияне - Коста-Рику, поэтому нам нужно продвигать нашу невероятно разнообразную страну, которая похожа на удивительный рай", - заявил депутат в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что 25 мая вступило в силу соглашение между Россией и Коста-Рикой об отмене виз для туристов, въезжающих в страну на срок до 90 дней.

Варгас Викес, находящийся с визитом в Москве, провел во вторник встречу с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом.

В ходе встречи парламентарии подняли вопрос об открытии прямых рейсов между Россией и Коста-Рикой. Депутат отметил, что возможное открытие прямых рейсов "будет большим подспорьем для диверсификации и развития туризма".