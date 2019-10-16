Жертвами взрыва на газовом предприятии в Бразилии стали четыре человека

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли во вторник при взрыве на газовом заводе на севере Бразилии, сообщает портал G1 со ссылкой на пожарную службу страны.
Взрыв на заводе, производящем кислород и ацетилен, произошел в 10.00, свидетели говорят о трёх последовательных хлопках.
"Погибли четыре человека, которые были вовлечены в заправку баллонов", - заявил советник по общественным связям пожарной службы города Боа-Виста в штате Рорайма лейтенант Максуэль.
В результате взрыва были также ранены две работницы предприятия, они госпитализированы с лёгкими травмами.
Официальной информации о причинах взрыва пока нет, основная гипотеза - человеческая ошибка при обращении с газовыми баллонами.