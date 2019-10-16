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РИА Новости

Жертвами взрыва на газовом предприятии в Бразилии стали четыре человека

02:13 16.10.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Бразилия. Архивное фото
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли во вторник при взрыве на газовом заводе на севере Бразилии, сообщает портал G1 со ссылкой на пожарную службу страны.
Взрыв на заводе, производящем кислород и ацетилен, произошел в 10.00, свидетели говорят о трёх последовательных хлопках.
"Погибли четыре человека, которые были вовлечены в заправку баллонов", - заявил советник по общественным связям пожарной службы города Боа-Виста в штате Рорайма лейтенант Максуэль.
В результате взрыва были также ранены две работницы предприятия, они госпитализированы с лёгкими травмами.
Официальной информации о причинах взрыва пока нет, основная гипотеза - человеческая ошибка при обращении с газовыми баллонами.
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