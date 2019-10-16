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РИА Новости

Генсек ООН поддержал Россию после отказа США выдать визы дипломатам

02:02 16.10.2019 (обновлено: 03:57 16.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенсек ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Генсек ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 16 окт - РИА Новости. Генсек ООН разделяет позицию Москвы по проблеме невыдачи американских виз российским дипломатам для участия в работе Генеральной ассамблеи всемирной организации, заявил журналистам зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.
Во вторник в ООН прошло заседание комитета по сношениям с государством пребывания штаб-квартиры ООН, на котором обсуждалась проблема невыдачи американских виз дипломатам.
"Мы смогли убедить широкий круг государств в том, что мы стоим на правильных позициях, в том, что наши требования справедливы, что государство пребывания не выполняет свои обязательства по соглашению о штаб-квартире", - сказал Кузьмин.
"Было озвучено заявление генерального секретаря ООН, он целиком разделяет нашу позицию", - добавил он.
Кузьмин также сообщил, что США объяснили невыдачу виз дипломатам соображениями безопасности, что, как отметил зампостпреда, является абсурдом.
"Этот аргумент выглядит смешно, но он единственный может рассматриваться в качестве правового обоснования. Мы рассматриваем его исключительно как отговорку. Это несерьёзный аргумент", - подчеркнул дипломат.
США в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН не выдали визы 18 дипломатам из России, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами.
Первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский после этого предложил перенести сессии Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.
Здание ООН в Нью-Йорке
01:34РИА Новости
Кузьмин рассказал, как США аргументировали невыдачу виз ряду дипломатов
3951075414
Обсудить 9
Антониу ГутеррешООНРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Генсек ООН поддержал Россию после отказа США выдать визы дипломатам- об этом он прямо заявил через твиттер своей внучки Хасинды.
16 октября, 04:23
ODOR SCROTUM
1171027
Ну, теперь полегчало. Теперь зауважают.
16 октября, 02:42
Vbif Gjkn
131017
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