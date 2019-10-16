НАСА активно сотрудничает с российскими разработчиками скафандров

ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский. НАСА активно сотрудничает с российскими разработчиками космических скафандров, заявил глава подразделения НАСА по созданию лунных скафандров США Крис Хансен.

НАСА во вторник представило два прототипа скафандров для лунной миссии Artemis, которую планируется осуществить к 2024 году. Представлен усовершенствованный скафандр для выхода в открытый космос и на поверхность Луны, а также автономный скафандр для старта и посадки, который используется внутри космического корабля.

"У нас очень хорошие отношения с нашими коллегами в России. Мы делимся с ними тем, чем можем поделиться", - сказал Хансен на пресс-конференции в НАСА, отвечая на вопрос РИА Новости. Российское НПП "Звезда" представило в текущем году собственные перспективные разработки скафандров для космического корабля и открытого космоса.

По словам Хансена, американские разработчики скафандров позаимствовали некоторые идеи российских коллег, а те, в свою очередь, использовали их наработки в своем космическом скафандре, который Хансен назвал "очень красивым механизмом". Так, американские специалисты в новой модели скафандра для лунной поверхности использовали техническое решение, издавна применявшееся российскими специалистами — астронавт буквально заходит в скафандр через дверцу в его задней части.

"Мы все время обмениваемся техническими данными", - сказал он. Хансен добавил, что российские специалисты также ознакомились с имеющимся у НАСА прототипом лунного скафандра.