В ходе беспорядков в Каталонии за сутки пострадали более 70 человек

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. По меньшей мере 74 человека получили ранения в ходе акций протеста и беспорядков, прошедших во вторник в Каталонии, сообщает испанская радиовещательная и телевизионная корпорация По меньшей мере 74 человека получили ранения в ходе акций протеста и беспорядков, прошедших во вторник в Каталонии, сообщает испанская радиовещательная и телевизионная корпорация RTVE

Ранее сообщалось, что акции протеста в ряде каталонских городов в Испании закончились столкновениями с полицией и беспорядками, наиболее сложная ситуация сложилась в Барселоне, где в манифестациях приняли участие 40 тысяч человек. Митингующие забрасывали стражей правопорядка различными предметами, сносили заграждения, поджигали контейнеры для мусора, пытались прорваться к зданиям представительств испанского правительства. Правоохранительные органы Каталонии Mossos de Escuadra применили дубинки и резиновые пули.

"Сегодня 74-м пострадавшим была оказана помощь, сообщают экстренные службы Каталонии", - говорится на сайте RTVE.

Сообщается, что в ходе протестов по всему региону правоохранительные органы задержали 25 человек: троих в Барселоне, 19 человек были задержаны в Таррагоне, один - в Сабаделе и 8 в Льейде.

Мэр Барселоны Ада Колау призвала всех к спокойствию.

"Мы - город мира и диалога. Мы не хотим несправедливых тюремных заключений или обвинений в отношении мирных людей. Мы также не хотим пожаров, таких, которые были сегодня вечером в Барселоне: они неприемлемы и ставят под угрозу безопасность жителей города. Эти действия должны получить единодушное осуждение, и необходимо, чтобы все органы призвали к спокойствию", - написала Колау в Twitter.

Акции протеста в Каталонии начались в понедельник, после того как Верховный суд вынес приговор каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. В результате беспорядков, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, в понедельник пострадал 131 протестующий и около 70 стражей правопорядка.