Пенс отказался сотрудничать с демократами по процедуре импичмента Трампа

ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Канцелярия вице-президента США Майка Пенса ответила отказом на запрос глав трех комитетов палаты представителей по предоставлению документов в рамках расследования по процедуре импичмента президенту Дональду Трампу. Соответствующее письмо направлено этим конгрессменам, представляющим Демократическую партию, от лица юриста канцелярии вице-президента.

"...Если комитеты желают вернуться к обычному порядку законных запросов в рамках законодательного надзора и у комитетов есть соответствующие запросы на информацию, находящуюся исключительно в ведении канцелярии вице-президента, мы готовы работать с вами в соответствии с установленными двухпартийными конституционными рамками и с уважением принципа разделения властей", - говорится в письме.

"До этого времени канцелярия вице-президента будет продолжать сохранять за собой все права и привилегии, которые могут применяться, включая те, которые защищают привилегии исполнительной власти, национальную безопасность, связи адвоката с клиентом, обсуждения и сообщения между президентом, вице-президентом и их советниками", - отмечается в документе, текст которого распространен пресс-службой Пенса.

Само расследование по процедуре импичмента в письме называется "самопровозглашенным", поскольку за него не было голосования в палате. По этой же причине сотрудничать с демократами ранее отказались в Белом доме.