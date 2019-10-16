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РИА Новости

Пенс отказался сотрудничать с демократами по процедуре импичмента Трампа

01:37 16.10.2019 (обновлено: 04:23 16.10.2019)
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© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Майк Пенс
Вице-президент США Майк Пенс
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Канцелярия вице-президента США Майка Пенса ответила отказом на запрос глав трех комитетов палаты представителей по предоставлению документов в рамках расследования по процедуре импичмента президенту Дональду Трампу. Соответствующее письмо направлено этим конгрессменам, представляющим Демократическую партию, от лица юриста канцелярии вице-президента.
"...Если комитеты желают вернуться к обычному порядку законных запросов в рамках законодательного надзора и у комитетов есть соответствующие запросы на информацию, находящуюся исключительно в ведении канцелярии вице-президента, мы готовы работать с вами в соответствии с установленными двухпартийными конституционными рамками и с уважением принципа разделения властей", - говорится в письме.
"До этого времени канцелярия вице-президента будет продолжать сохранять за собой все права и привилегии, которые могут применяться, включая те, которые защищают привилегии исполнительной власти, национальную безопасность, связи адвоката с клиентом, обсуждения и сообщения между президентом, вице-президентом и их советниками", - отмечается в документе, текст которого распространен пресс-службой Пенса.
Само расследование по процедуре импичмента в письме называется "самопровозглашенным", поскольку за него не было голосования в палате. По этой же причине сотрудничать с демократами ранее отказались в Белом доме.
Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампа, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Его отец Джо Байден является претендентом на номинацию Демократической партии на выборах президента в 2020 году.
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