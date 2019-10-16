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РИА Новости

Отец сбитого полицейским "пьяного" мальчика рассказал о неувязках в деле

01:34 16.10.2019
31326
© Фото : страница в "ВКонтакте" Подслушано Уржум, Уржумский районФото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района
Фото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района
© Фото : страница в "ВКонтакте" Подслушано Уржум, Уржумский район
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Отец шестилетнего мальчика из Кировской области, которого насмерть сбил сотрудник полиции, рассказал в интервью телеканалу "360" о несостыковках в расследовании дела.
По словам мужчины, о результатах экспертизы он узнал лишь полтора месяца спустя после происшествия. Отец погибшего отказался подписывать документ, когда увидел, что в там говорилось о наличии алкоголя в крови ребенка. Также в деле поменялись личные данные сбившего мальчика полицейского: изначально его фамилия была Мельников, позже – Меньшиков. Как утверждает отец, это произошло после смены следователя, который вел дело.
Мужчина также выразил мнение, что следственный эксперимент не соответствует обстоятельствам случившегося. По его словам, в нем участвовал ребенок более старшего возраста с большим велосипедом, тогда как погибший мальчик был худым и ехал на маленьком велосипеде.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
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Трагедия произошла 13 июля в селе Буйское Уржумского района. Мальчик на велосипеде выехал на главную дорогу и попал под колеса автомобиля, за рулем которого находился 45-летний полицейский. Ребенок получил многочисленные травмы, врачам не удалось его спасти.
Как отмечает следствие, в средствах массовой информации появилась информация о том, что в крови у мальчика было обнаружено 0,51 промилле алкоголя. Результаты экспертизы вызвали недоверие у родственников погибшего ребенка.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил ход расследования дела на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил провести повторные экспертизы.
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Следственный комитет РФМВД РФАлександр БастрыкинКировская областьУржумский районПроисшествия
Популярные комментарии
СКР про наркоту в крови 6 летнего мальчика забыли упомянуть.
16 октября, 02:14
Lastiq Green
4000400
Дежавю...было уже что у ребенка алкоголь находили...и полицейский был...
16 октября, 04:27
КНКоля Николаев
2400200
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