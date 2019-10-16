Отец сбитого полицейским "пьяного" мальчика рассказал о неувязках в деле

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Отец шестилетнего мальчика из Кировской области, которого насмерть сбил сотрудник полиции, рассказал в интервью Отец шестилетнего мальчика из Кировской области, которого насмерть сбил сотрудник полиции, рассказал в интервью телеканалу "360" о несостыковках в расследовании дела.

По словам мужчины, о результатах экспертизы он узнал лишь полтора месяца спустя после происшествия. Отец погибшего отказался подписывать документ, когда увидел, что в там говорилось о наличии алкоголя в крови ребенка. Также в деле поменялись личные данные сбившего мальчика полицейского: изначально его фамилия была Мельников, позже – Меньшиков. Как утверждает отец, это произошло после смены следователя, который вел дело.

Мужчина также выразил мнение, что следственный эксперимент не соответствует обстоятельствам случившегося. По его словам, в нем участвовал ребенок более старшего возраста с большим велосипедом, тогда как погибший мальчик был худым и ехал на маленьком велосипеде.

Трагедия произошла 13 июля в селе Буйское Уржумского района. Мальчик на велосипеде выехал на главную дорогу и попал под колеса автомобиля, за рулем которого находился 45-летний полицейский. Ребенок получил многочисленные травмы, врачам не удалось его спасти.

Как отмечает следствие, в средствах массовой информации появилась информация о том, что в крови у мальчика было обнаружено 0,51 промилле алкоголя. Результаты экспертизы вызвали недоверие у родственников погибшего ребенка.