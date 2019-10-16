Минздрав сделал памятку родителям детей о незарегистрированных лекарствах

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Не зарегистрированные в России психотропные препараты, которые закупаются для детей, будут выдаваться на 3 месяца, региональные Минздравы заранее оповестят родителей о дате и месте выдачи лекарств, следует из памятки родителям детей, которые нуждаются в незарегистрированных психотропных препаратах.

Минздрав России подготовил памятку, состоящую из двух разделов: для тех родителей или законных представителей, дети которых уже имеют заключение врачебной комиссии медицинской организации о необходимости назначения незарегистрированных в РФ лекарств, и для родителей детей, которые, по всей видимости, нуждаются в этих препаратах потому, что назначенные зарегистрированные лекарства или их сочетания в различных комбинациях для лечения эпилепсии оказались неэффективными или необходимо применение детской формы препарата, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

"Препарат выдается на три месяца. Поэтому через 2,5 месяца после получения препарата вам следует обратиться к своему лечащему врачу и сообщить о необходимости получения препарата на следующие три месяца, он организует передачу этой информации в орган управления здравоохранением региона (региональное министерство, департамент здравоохранения, комитеты по здравоохранению)", - говорится в памятке.

После ввоза первой партии препаратов в Россию, который ожидается в октябре, региональные министерства здравоохранения и департаменты заранее известят родителей о месте и времени бесплатной выдачи лекарств, уточняется в сообщении.

Если адрес фактического проживания не совпадает с адресом, который указан в заключении федерального консилиума, необходимо заранее сообщить об этом в региональный Минздрав, отмечается в памятке.

"Если вы будете перевозить препарат с собой, например, при выезде на дачу, имейте при себе либо заключение врачебной комиссии, либо протокол федерального консилиума, либо указанную выше расписку",- говорится в памятке.

При этом во время лечения ребенок должен находиться под наблюдением врача, подчеркивается в материале.

Если ребенку рекомендован незарегистрированный препарат, родителям необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства или медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профилю "неврология" для получения заключения врачебной комиссии, поясняется в памятке.

"Если ваш ребенок уже наблюдается в федеральной клинике, то по поводу назначения ему указанных препаратов в клинике могут провести и врачебную комиссию, и консилиум, при этом клиника должна сообщить в региональный орган управления здравоохранением по месту жительства ребенка о факте назначения ему незарегистрированных психотропных препаратов", - уточняется в памятке.