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РИА Новости

"Газпрому" отключили иностранные компрессоры через спутник

00:40 16.10.2019 (обновлено: 05:26 16.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Газпром" на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В 2012 году "Газпрому" отключили через спутник мобильные компрессорные станции (МКС), произведенный австрийской компанией LMF, в связи с чем пришлось разрабатывать отечественный аналог, опытный образец уже создан одной из фирм в республике Татарстан, сообщили РИА Новости в госкорпорации.
Станции, как рассказали в компании, использовались при ремонте газопроводов. и в процессе испытаний их дистанционно отключил производитель.
Шестнадцатого октября руководство НПП "Компрессор" на встрече в Иннополисе рассказало о разрабатываемой этим предприятием МКС и попросило поддержки проекта.
Как отметил замглавы правления "Газпрома" Виталий Маркелов, станции производства НПП "Компрессор" имеют более высокие экономические показатели, чем их иностранные аналоги, и ими можно заменить компрессоры LMF.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
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Виталий МаркеловГазпромТатарстанЭкономика
Популярные комментарии
А Был ли ,,мальчик,, в 12-ом году (по идее, это международный скандал) может НПП ,,КОМПРЕССОРУ,, захотелось немножечко бабла попилить?!
16 октября, 01:11
ККамаз
57900395
Да ну что, вы, какой спутник - не могут же демократические страны взять и в одностороннем порядке отключить проданное оборудование. Это же просто НЕВИДИМАЯ РУКА РЫНКА
16 октября, 00:48
ШдШампунь для Мозга
646820021
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