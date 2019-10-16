В Москве завели дело на учительницу, которая била учеников

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело на учительницу московской школы, которая жестоко обращалась с учеником, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее сообщалось, что следователи проверят информацию об избиении педагогом детей в коррекционной школе в Москве. Из видео, размещенного в Telegram-канале, следовало, что педагог грубо обращалась с детьми, била их и толкала.
Сообщается, что в полицию обратилась москвичка, мама 11-летнего мальчика.
"Мама мальчика сообщила, что один из учителей школы, не желая проявлять должную заботу о всестороннем развитии и воспитании её несовершеннолетнего сына, ненадлежащим образом исполняла обязанности по его обучению, что сопровождалось жестоким к нему обращением и противоправными действиями", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
"Полицейские по месту жительства задержали подозреваемую - 41-летнюю жительницу столицы", - добавляется в сообщении.