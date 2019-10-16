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РИА Новости

Минюст США предъявил госбанку Турции обвинения из-за сделок с Ираном

00:26 16.10.2019
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© AP Photo / J. David AkeМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США
© AP Photo / J. David Ake
Министерство юстиции США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Министерство юстиции США предъявило турецкому банку Halkbank обвинения за многомиллиардные сделки с Ираном вопреки американским санкциям, говорится в заявлении.
Окружной суд Нью-Йорка занимается рассмотрением дела. Halkbank является турецким государственным банком.
В пресс-релизе минюста отмечается, что данному банку “предъявлены обвинения по шести пунктам в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций, связанных с участием банка в многомиллиардной схеме по обходу санкций США против Ирана”.
Сторона обвинения отмечает, что Halkbank “систематически участвовал в незаконном перемещении миллиардов долларов”, связанных с нефтяными доходами Ирана, и руководство банка лично проводило эти операции.
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Министерство юстиции СШАТурцияИранСШАВ мире
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