Минюст США предъявил госбанку Турции обвинения из-за сделок с Ираном

ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Министерство юстиции США предъявило турецкому банку Halkbank обвинения за многомиллиардные сделки с Ираном вопреки американским санкциям, говорится в заявлении.

В пресс-релизе минюста отмечается, что данному банку “предъявлены обвинения по шести пунктам в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций, связанных с участием банка в многомиллиардной схеме по обходу санкций США против Ирана”.