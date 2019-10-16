Заключительный этап поставок С-400 в Турцию ожидается в ноябре-декабре

"(США) сказали: "Не даем вам F-35. Мы заплатили 1,4 миллиарда долларов, и детали для F-35 Турция производит и им поставляет. Мы не клиенты, мы партнеры! А они начинают нам вызовы бросать. Что они сейчас делают? Повысили стоимость каждого F-35 на 7-8 миллионов долларов. И что, разве мы в безвыходной ситуации окажемся? У нас наготове альтернативы. Есть места, где мы можем самолеты купить, и предложения начали поступать", - добавил турецкий лидер.