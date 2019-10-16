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РИА Новости

Заключительный этап поставок С-400 в Турцию ожидается в ноябре-декабре

00:14 16.10.2019 (обновлено: 00:34 16.10.2019)
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© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
АНКАРА, 16 окт - РИА Новости. Последний этап поставок в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 ожидается в ноябре-декабре, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. В середине сентября был завершен второй этап поставки C-400. По словам Эрдогана, российские ЗРК будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.
Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
"Нам сказали: "(Patriot) вам не дадим". Не давайте. И что произошло? Мы купили С-400... Поставки уже осуществляются. Последний этап будет в декабре, а может и в ноябре. Мы больше не в безнадежном положении. Все, что нам надо, мы купим, где захотим", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита в Азербайджан. Слова турецкого лидера приводит телеканал NTV.
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По его словам, аналогичная ситуация может сложиться с поставками новейших истребителей.
"(США) сказали: "Не даем вам F-35. Мы заплатили 1,4 миллиарда долларов, и детали для F-35 Турция производит и им поставляет. Мы не клиенты, мы партнеры! А они начинают нам вызовы бросать. Что они сейчас делают? Повысили стоимость каждого F-35 на 7-8 миллионов долларов. И что, разве мы в безвыходной ситуации окажемся? У нас наготове альтернативы. Есть места, где мы можем самолеты купить, и предложения начали поступать", - добавил турецкий лидер.
Ранее Эрдоган осмотрел российские истребители на авиасалоне МАКС-2019 и поинтересовался у президента РФ Владимира Путина о возможности купить такие. Путин ответил утвердительно. Помощник президента РФ Юрий Ушаков впоследствии подтвердил, что интерес к теме есть, но с учетом ее "сверхчувствительности" говорить о переговорах пока ран
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С-400 «Триумф»ТурцияРоссияБезопасностьВ мире
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