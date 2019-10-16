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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган: турецкая операция в Сирии внесет вклад в защиту целостности Сирии

00:05 16.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
АНКАРА, 16 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган сказал своему российскому коллеге Владимиру Путину по телефону, что операция "Источник мира" в Сирии внесет серьезный вклад в защиту территориальной целостности Сирии, сообщила администрация турецкого лидера.
Телефонный разговор двух лидеров состоялся по инициативе турецкой стороны вечером 15 октября. Стороны обсудили по телефону операцию ВС Турции в Сирии.
"Наш президент сказал своему российскому коллеге, что операция "Источник мира" наряду с вкладом в борьбу с терроризмом также внесет серьезный вклад в защиту территориальной целостности Сирии и в процесс политического урегулирования", - говорится в сообщении администрации Эрдогана.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* . Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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