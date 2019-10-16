Громкое письмо из Греции: "незалежную церковь" на самом деле не признали

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Антон Скрипунов. Видные митрополиты Элладской церкви на этой неделе назвали недействительными решения Архиерейского собора от 12 октября, в котором они участвовали. Этот собор впервые поддержал патриарха Константинопольского Варфоломея, выдавшего томос об автокефалии раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Признание ПЦУ грозит грекам расколом в их собственной стране. А на 17 октября назначено заседание синода Русской церкви для ответа на действия греческих братьев. Какие потрясения ждут православный мир в ближайшие дни — разбирался корреспондент РИА Новости.

Неожиданное признание

Среди многоэтажных домов курортного города Салоники стоит один из древнейших христианских храмов. Сохранившаяся до наших дней почти в первозданном виде базилика Ахиропиитос построена византийцами еще в середине V века. Уже несколько дней ее прихожане гадают, приедут ли сюда вместе с патриархом Варфоломеем украинские раскольники.

Об этом не сказано в развешенных по всем храмам Салоник объявлениях о предстоящем визите главы Константинопольской церкви. Но опасения верующих возникли не на пустом месте. Архиерейский собор (руководящий орган) Элладской церкви 12 октября признал за патриархом из Стамбула исключительное право "предоставлять автокефалию". Иными словами, фактически признал созданную на базе старых украинских раскольничьих структур при поддержке экс-президента Порошенко новую ПЦУ.

Конечно, в лоб греки об этом не заявили. После заседания Архиерейского собора Элладской церкви митрополит Навпактский Иерофей прокомментировал его решения одной фразой: "Мы признаем не томос об автокефалии, а право выдавать его". Витиеватость формулировки наводит на мысли о том, что греки отчаянно искали компромисс по украинскому вопросу, но так и не нашли.

С постановлением собрания не согласились как минимум десять архиереев, предложив отложить решение вопроса. Дело в том, что, по данным источников РИА Новости в церковных кругах, украинская тема в повестке Архиерейского собора всплыла совершенно неожиданно — лишь за несколько дней до его открытия. Еще пару недель назад в Элладской церкви уверяли, что этот вопрос в ближайшие месяцы рассматриваться не будет.

© РИА Новости / Антон Скрипунов Объявление о службе патриарха Варфоломея в базилике Ахиропиитос в Салониках 19 октября 2019 года © РИА Новости / Антон Скрипунов Объявление о службе патриарха Варфоломея в базилике Ахиропиитос в Салониках 19 октября 2019 года

Вот на какое "совпадение" обращают внимание некоторые видные священнослужители в Греции. За неделю до собора в Афины приехал госсекретарь США Майк Помпео — тот самый единственный западный политик, публично поздравивший Украину с созданием ПЦУ. Отсюда возникли предположения, что Госдеп обсуждал с властями Греции и тему признания украинских раскольников. Для греческого духовенства далеко не секрет, что в целом этот вопрос не столько религиозный, сколько политический.

"Украина — это страна, где наблюдается противостояние геополитических устремлений. Но мы, ответственные пастыри, должны прежде всего бороться за единство Церкви Христа", — заявил после визита Помпео митрополит Новосмирнский Симеон.

© РИА Новости / Геннадий Мельник Государственный секретарь США Майк Помпео в МИД Греции. 5 октября 2019 © РИА Новости / Геннадий Мельник Государственный секретарь США Майк Помпео в МИД Греции. 5 октября 2019

К слову, Элладская церковь обладает в Греции статусом государственной: ее священнослужители получают зарплату из госбюджета, а у преподавателей семинарий — статус чиновников.

"Лишь бы не было крови"

Однако вместо единения православный мир в скором времени рискует получить новый раскол — в Элладской церкви. Один из участников собора митрополит Кифирский Серафим заявил, что большинство архиереев не участвовали в дискуссии по Украине.

"Были услышаны позитивные и негативные мнения по украинской "автокефалии", но многие попросту не высказались", — заявил он РИА Новости.

Более того, по словам Серафима, архиереи на соборе вовсе не голосовали по украинскому вопросу и, следовательно, не принимали каких-либо решений от имени всей Элладской церкви. На собрании, уточняет владыка, неоднократно звучало "настойчивое требование митрополита Кесарианийского Даниила провести открытое голосование" — его просто проигнорировали.

Так что принятое заявление по Украине, как подчеркнул митрополит Серафим, не обладает соборным статусом. Поэтому священнослужитель вместе с еще как минимум десятью епископами (из 81) выступает за проведение нового Архиерейского собора — соответствующее письмо иерархи обещают обнародовать со дня на день. Дело в том, что соборность — один из важнейших принципов православия, и наиболее важные решения в той или иной поместной церкви принимаются коллективно, а не по желанию одного человека.

© РИА Новости / Геннадий Мельник Официальное оглашение итогов Архиерейского собора Элладской церкви в Греции © РИА Новости / Геннадий Мельник Официальное оглашение итогов Архиерейского собора Элладской церкви в Греции

Но вот с вопросом по Украине в Элладской церкви, судя по всему, получилось наоборот. Архиерейский собор отдал решение о признании ПЦУ на откуп предстоятелю — архиепископу Афинскому Иерониму. В субботу, как ожидается, тот будет сослужить патриарху Варфоломею в Салониках. И тогда все станет ясно: если предстоятель Греческой церкви приедет и на литургии помянет главу раскольников Епифания Думенко, это будет равносильно признанию раскольнической ПЦУ, чего очень не хотят многие православные греки.

"Мы обеспокоены тем, что ситуация может обостриться, хоть и надеюсь, что до этого не дойдет. Если через несколько дней на службе в Салониках будет упомянут Епифаний, то, боюсь, будет хуже. Как бы не пролилась кровь", — опасается митрополит Серафим.

Жесткие последствия

Встав на сторону патриарха Варфоломея, Элладская церковь рискует как расколоться изнутри, так и оказаться в международной изоляции. Год назад в ответ на признание Фанаром (район в Стамбуле, где находится административный центр Константинопольского патриархата) украинских раскольников Русская православная церковь была вынуждена разорвать с ним отношения, запретив своему духовенству служить с представителями Константинопольской церкви, а прихожанам — причащаться в ее храмах. Последствия столь жесткого по церковным меркам решения не заставили себя ждать: ряд общин КПЦ по всему миру примкнули к Московскому патриархату, а греческие храмы в той же Анталии, популярном среди россиян курорте, практически опустели.

"Те, кто признает раскол, окажутся в изоляции. Мы в Русской церкви ощущаем мощную поддержку поместных православных Церквей. Некоторые Церкви открыто выразили свое несогласие с легитимизацией украинского раскола, другие молчаливо не соглашаются с ней. Уверен: абсолютное большинство поместных Церквей как не признало, так и в будущем не признает это деяние", — сообщил РИА Новости глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

То есть вполне возможно, что участь Константинопольского патриархата постигнет и Элладскую церковь. А на ее территории находятся известные на весь мир святыни, особо почитаемые в России: мощи Спиридона Тримифунтского и Димитрия Солунского, часть Пояса Богородицы и реликвии легендарных наскальных монастырей Метеоры. Впрочем, в Московской патриархии заверили РИА Новости, что решение Элладской церкви по Украине внимательно изучат на заседании Священного синода Русской православной церкви, которое состоится 17 октября.

"Надо понимать, что Элладская церковь признала украинских раскольников не по своему желанию, а в результате давления Стамбула, с которым у нее давние и глубокие связи. Однако никакого оправдания их поступку с богословской, канонической и нравственной точки зрения нет вообще. Поэтому единственным логичным шагом нашей церкви, как я думаю, будет разрыв евхаристического общения с Элладской церковью, так как она совершила ровно то, что сделал Фанар год назад", — отмечает в беседе с РИА Новости политолог Аркадий Малер.