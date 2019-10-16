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РИА Новости
Культура

Режиссер подтвердил, что в новом фильме Веном встретится с Человеком-пауком

03:15 16.10.2019
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© Columbia Pictures/MarvelКадры из фильмов "Веном" и "Человек-паук: Вдали от дома"
Кадры из фильмов Веном и Человек-паук: Вдали от дома
© Columbia Pictures/Marvel
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Режиссер первого фильма "Веном" Рубен Фляйшер подтвердил, что в сиквеле герой Тома Харди встретится с Человеком-пауком (Том Холланд), сообщает Daily Mail.

"В "Веноме" мы изменили происхождение персонажа. В комиксах он эволюционировал из Человека-паука, но из-за конфликта между Marvel и Sony мы не смогли этого показать. Будет интересно наблюдать их противостояние", — прокомментировал Фляйшер.

Последний раз герои этих комиксов встречались в фильме "Человек-паук 3: Враг в отражении" (2007 год) с Тоби Магуайром в главной роли.
В августе стало известно, что режиссером сиквела "Венома" станет британец Энди Серкис. К съемкам планируют приступить в ноябре. В кинотеатрах картина должна появиться в 2020 году.
Главные роли в боевике исполнят Том Харди, Мишель Уильямс и Вуди Харрельсон.
Кадр из фильма Веном
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