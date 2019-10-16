Пострадавших уже сотни. Почему каталонцы дерутся с полицией

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Софья Мельничук. Приговор организаторам референдума о независимости Каталонии еще больше обострил политический кризис в Испании. Жители крупнейших городов региона вышли на улицы, в Барселоне протестующие заблокировали аэропорт. Полицейские дубинки и резиновые пули их не останавливают. Тайные модераторы беспорядков обещают: дальше будет только хуже.

Несправедливые приговоры

Негодование сторонников независимости Каталонии вызвали обвинительные приговоры Верховного суда Испании в отношении лидеров сепаратистского движения, пытавшихся два года назад вывести регион из-под центральной власти. Девять фигурантов были осуждены по статьям "Подстрекательство к мятежу" и "Растрата государственных средств".

Самый суровый приговор вынесли бывшему зампредседателя женералитета (высшего органа самоуправления) Ориолу Жункерасу — 13 лет лишения свободы. Обвинение требовало 25 лет тюрьмы.

Бывших советников правительства региона Рауля Ромеву, Жорди Туруля и Долорс Басса приговорили к 12 годам. От девяти до одиннадцати с половиной лет получили экс-спикер парламента Каталонии и общественные лидеры. Еще троих бывших членов правительства суд признал виновными только в неповиновении и обязал выплатить штрафы в размере 60 тысяч евро.

Стоит отметить, что судьи отказались принять позицию прокуратуры, настаивавшей на обвинении в организации восстания, что грозило подсудимым приговором до 25 лет лишения свободы. И большинству из них вынесли более мягкие наказания.

© AP Photo / Bernat Armangue Каталонские политики Жозеп Руль, Жорди Санчес и Жорди Туруль в испанском парламенте в Мадриде. 20 мая 2019 © AP Photo / Bernat Armangue Каталонские политики Жозеп Руль, Жорди Санчес и Жорди Туруль в испанском парламенте в Мадриде. 20 мая 2019

Однако это не конец разбирательства. Часть дел рассмотрит Высший суд Каталонии, а в начале следующего года перед судом предстанут еще несколько каталонских политиков.

Сторонники независимости региона считают, что осужденные лишь исполняли волю народа, решившего в 2017 году на референдуме отделиться от Испании. Тогда в нем участвовали 40 процентов каталонцев — и 90 процентов проголосовавших выступили за независимость.

Протестное цунами

Счет протестующим на улицах Барселоны идет на тысячи. В руках они держат каталонские флаги и плакаты с лозунгами "Свободу", "Наш приговор — неповиновение", "Мы знаем, они невиновны". На улицах поют "Bella ciao" ("Прощай, красавица") — испанскую народную песню, ставшую когда-то символом антифашистского сопротивления.

Демонстранты заблокировали дороги, на проезжей части соорудили баррикады из досок. Закрылись некоторые станции метро, частично прервано железнодорожное сообщение.

Эпицентром бунта стал аэропорт Эль-Прат. Полицейские пытались дубинками остановить толпу, двигавшуюся к входам в терминалы. За помощью к медикам обратились более 130 человек. В результате беспорядков задержали несколько десятков авиарейсов.

Concentración en Òmnium tras conocerse la sentencia. Los 300 concentados gritan consignas como "Nuestra sentencia, desobediencia" o "Todos sabemos que son inocentes" y cantan canciones como "Bella Ciao" pic.twitter.com/cEcQVrQoVb — Clara Blanchar (@clarablanchar) October 14, 2019

Ответственность за подготовку выступлений взяла на себя организация Tsunami Democratic ("Демократическое цунами"). Явных лидеров у движения нет, сообщения рассылались через мессенджеры, анонимные чаты, Twitter, Instagram и закрытую группу в Facebook.

Акции планируют продолжить 17 и 18 октября. "Несколько моих знакомых, связанных с Tsunami, говорят, что намерены добиваться своего даже путем открытых вооруженных столкновений, — рассказал РИА Новости россиянин Георгий, проживающий последние шесть лет с семьей в Барселоне. — Аэропорт — это только начало, основные мероприятия ожидаются в пятницу. Конкретикой располагают только руководители движения, рядовые члены узнают подробности в последний момент".

Ничего хорошего

"Местное население сходит с ума, — описывает ситуацию в разговоре с РИА Новости настоятель православного храма в Барселоне отец Серафим. — Каталония и так самый богатый регион Испании, но им кажется, что их кто-то обижает, хотя в соседних областях ситуация куда хуже".

И все же митингующих можно понять, продолжает отец Серафим. "Они обременены большими налогами. Особенно те, кто корову вырастил или поле засеял. Простые фермеры, они возмущаются именно из-за поборов", — поясняет он.

Желание отделиться обострилось у каталонцев на пике экономического кризиса в стране в 2013-2014 годах. Тогда терявшие поддержку политики обвинили в нелегком положении центральные власти страны, мол, это они в Мадриде "качают" деньги из зажиточного региона.

По словам отца Серафима, его знакомые испанцы, люди образованные, понимают, что отделение ни к чему хорошему не приведет. Россиянин Георгий тоже разделяет его обеспокоенность. "Средний класс в большинстве своем против того, что происходит. В том числе в аэропорту, ведь это ставит под угрозу бизнес, существующий за счет туризма", — делится наблюдениями собеседник РИА Новости. По его мнению, многие каталонцы сочувствуют тем, кто получил тюремные сроки, но протестовать они не готовы.

Однако результаты соцопросов показывают, что за отделение от Испании в Каталонии последние пять-семь лет выступает 45-55 процентов населения. "Сторонников этой идеи действительно много, и каждый год они проводят громкие акции", — говорит Георгий Филатов, научный сотрудник Центра испанских и португальских исследований Института всеобщей истории РАН. На его взгляд, приговор Верховного суда просто стал очередным поводом выйти на улицы.

Эксперт отмечает, что если катализатором движения за независимость были экономические проблемы, то сейчас это — уже политический вопрос: "В идею вложено много сил, ее сторонникам тяжело отступить".

Заставят ли протесты изменить отношение Мадрида к осужденным каталонским политикам, сказать пока сложно. Если демонстрации затянутся и начнут мешать жизни городов, правительство может в чем-то уступить. К тому же среди "Левых республиканцев Каталонии" — сторонников независимости — были и те, кто готов сотрудничать с Мадридом. "Хотя теперь, когда их руководителя Ориола Жункераса посадили на 13 лет, они еще подумают, стоит ли идти на переговоры с теми, кто осуществляет такие репрессии", — отмечает Филатов.

В любом случае центральные власти настроены взять ситуацию под контроль. Поэтому продолжение протестов, которое анонсировали к выходным, грозит новым жестким разгоном демонстрантов.