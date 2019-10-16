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РИА Новости

Новая угроза для Штатов: Россия хочет создать "зерновую ОПЕК"

08:00 16.10.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевУборка пшеницы в Новосибирской области
Уборка пшеницы в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Александр Лесных. Вице-премьер Алексей Гордеев предложил сформировать зерновой аналог ОПЕК для координирования ценовой политики на мировом рынке и борьбы с голодом на планете. Как изменится расклад сил в аграрном секторе при появлении такого картеля — в материале РИА Новости.

Мировая житница

В начале октября Алексей Гордеев на встрече с немецким министром продовольствия и сельского хозяйства Юлией Клекнер обсудил перспективу создания международной организации производителей зерна.
Вице-премьер считает, что в "зерновую ОПЕК" могли бы войти Россия, ЕС, Канада, Аргентина и другие страны. Согласование цен не только позволит крупнейшим производителям пшеницы избежать убытков, но и обеспечит доступность продовольствия государствам, импортирующим зерно.
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Понятно, почему эта инициатива исходит именно из Москвы. В последние годы Россия стала ведущим поставщиком агропромышленной продукции. По данным Экспертно-аналитического центра агробизнеса, в прошлом году глобальный экспорт пшеницы достиг 190,6 миллиона тонн, из которых на российские поставки пришлось 23,1%. А суммарно упомянутые Гордеевым потенциальные члены "зерновой ОПЕК" контролируют 65,7% рынка.

При этом сельское хозяйство выступает одним из главных драйверов отечественного экспорта. По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, в общей сложности Россия заработала 25,9 миллиарда долларов за счет зарубежных поставок продовольствия. Это почти в два раза больше, чем страна получила от продажи вооружений.

Соперник все тот же

Хотя среди кандидатов в картель числятся США, эксперты уверены, что Вашингтон не согласится присоединиться к "зерновой ОПЕК". Ведь, как известно, американцы участвуют только в тех международных союзах, где могут лидировать. Поэтому упоминание о них — не более чем жест вежливости Гордеева.
Мало того, картель экспортеров зерна способен окончательно подорвать позиции Штатов на мировом рынке продовольствия, и без того неуклонно слабеющие. В начале октября Минсельхоз США выпустил очередной обзор, в котором сохранил прогноз по экспорту российской пшеницы на текущий год на уровне 34 миллиона тонн, повысив европейский до 28 и снизив собственный на полмиллиона — до 26.
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В Российском зерновом союзе (РЗС) подтверждают эти оценки, однако напоминают, что пшеницей наш зарубежный товарный портфель не ограничится. Всего в 2020-м сельскохозяйственном году страна, как ожидается, увеличит поставки зерновых до 47 миллионов тонн за счет дополнительных объемов ячменя и кукурузы.

Глава РЗС Аркадий Злочевский подчеркнул, что в этом году Россия установит рекорд по урожаю масличных культур: валовой сбор подсолнечника — 14,5 миллиона тонн, сои — 4,6, рапса — 2,3 миллиона.

Масличные культуры — еще одна аграрная группа, в которой Москва может потеснить Вашингтон. В конце июля Таможенная служба КНР — главного импортера соевых бобов — разрешила ввозить эту культуру из любых регионов России. Еще в начале года в интервью The Wall Street Journal генеральный директор агрофирмы "Партизан" (Амурская область) Виктор Силохин сообщил, что из-за высокого спроса ему удалось собрать рекордный урожай за всю 90-летнюю историю бывшего колхоза.

Теряют хватку

В абсолютных значениях аграрный экспорт США все еще высокий — порядка 140 миллиардов долларов. Однако в Штатах импорт продовольствия растет, и если в 2014 году экспорт сельхозпродукции превышал ее ввоз на 40 миллиардов долларов, то сейчас — всего на 14,5 миллиарда.
В ближайшие годы сельскохозяйственный экспорт из США продолжит падать, в том числе из-за торговой войны с Китаем, на который приходится пятая часть зарубежных поставок продовольствия, и Евросоюзом (пошлины на европейскую продукцию Вашингтон намерен ввести с 18 октября; Брюссель уже пообещал ответить симметрично).
Если Вашингтон не пойдет на компромисс в торговых войнах, то американским фермерам придется рассчитывать лишь на две экономически зависимые от США страны: Мексику и Канаду, готовые суммарно закупать сельхозпродукции максимум на 40 миллиардов долларов. Такое сжатие рынков грозит огромными проблемами производителям, и так уже находящимся в кризисе. Только в прошлом году на Среднем Западе обанкротились 84 аграрных объединения, побив антирекорд 2007 года. Основная причина — огромная долговая нагрузка.
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"В последние пять лет наблюдается резкий рост фермерских долгов. С 2013-го — на 30%, с 315 миллиардов до 409 миллиардов долларов. Причем только за прошлый год — с 385 миллиардов до уровня 1980-х", — цитирует Reuters главу Минсельхоза США Сонни Пердью.
Больше всех пострадали производители молока, свинины, кукурузы и сои. По самым оптимистичным подсчетам, в этом году сельскохозяйственный экспорт Соединенных Штатов лишится еще 1,9 миллиарда долларов.
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пшеницаДмитрий ПатрушевОПЕКЕвросоюзАлексей ГордеевСШАЭкономика
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