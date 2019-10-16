Потеряли страх. Оголодавшие медведи нападают на жителей Дальнего Востока

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Мария Марикян. Голодные медведи этой осенью стали выходить к населенным пунктам. Хищники громят дома и нападают на местных жителей: в Забайкальском крае уже пять таких инцидентов, один из них закончился гибелью человека. Впрочем, косолапые орудуют и в других регионах. Почему разъяренные звери зачастили к людям, разбиралось РИА Новости.

Нападения

В конце сентября рядом с селом Токчин Дульдургинского района Забайкальского края медведь напал на мужчину — тот с другом отправился на поиски пропавшей лошади. Раненого на спецмашине доставили в тяжелом состоянии в больницу. Местная администрация объявила охоту на хищника — 1 октября специальная бригада отыскала его и застрелила. Забайкальцы встречают животных не только в отдаленных поселениях: 6 октября зверя заметили в Чите — он бежал по трассе в окрестностях дачного кооператива. В тот же день у села Тэрэпхэн Хилокского района другой медведь загрыз пятидесятилетнюю женщину: на теле погибшей были рваные раны, отсутствовала рука.

Всего на территории Забайкалья — более трех тысяч бурых медведей. В регионе сейчас действует приказ: зверей, представляющих опасность, можно отстреливать. Как объяснили в краевом Минприроды, это распространяется на 11 районов. Агрессивность животных этой осенью связана с неурожаем кедрового ореха и ягод. "Участились случаи выхода к населенным пунктам и дачным кооперативам в тех местах, где есть свалки пищевых отходов, остатки сельхозпродукции, трупы павшего и неутилизированного скота", — отмечают в ведомстве. Проблема в том, что косолапые, которые выходят к помойкам в поисках еды, могут стать шатунами: они не успели набрать нужное количество жира к зиме и не смогли залечь в берлогу. А шатуны, как правило, агрессивны.

С начала осени в крае насчитали пять нападений. Поэтому Минприроды призвало ограничить походы в лес. А спасатели рекомендуют идти в чащу только с обученными собаками и не рыбачить там, где ловят рыбу звери. О том, что вблизи населенных пунктов появился хищник, можно сообщить в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС). "После звонка диспетчер передает информацию оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях МЧС, ставит в известность полицию. Затем на место выезжает специальная группа, — объясняет один из сотрудников ЕДДС. — В Читинском районе, к примеру, уже убито два медведя. Один из них буянил в Пади Глубокой в дачном кооперативе. Другой загрыз собак в селе Кука".

В Пади Глубокой медведица с медвежонком забрались на территорию дачного участка, разбили окно и проникли на веранду, сообщали местные СМИ. Кроме того, они раздавили кур, разрыли грядки и сломали забор. Вскоре сотрудники Охотуправления застрелили медведя, однако, по словам местных жителей, какого именно — неизвестно. В комментариях к новости разгорелись споры. Одни недоумевают, почему ветеринары не усыпили зверя и не вернули в лес. У других иная позиция: косолапых стало слишком много, поэтому их численность нужно регулировать.

Один из комментаторов написал, что звери проникли в дом его родителей: "Взрослый медведь сломал курятник и съел всех кур. На следующую ночь он залез в дом напротив и съел там все продукты". По его словам, животное четыре дня разгуливало по дачному кооперативу и "крушило все" на своем пути.

Проходной медведь

Хищники держат в напряжении и жителей других регионов. Так, с начала октября медведи массово выходят к поселениям в Советско-Гаванском районе в Хабаровске — из-за того, что в реку пришло мало рыбы. А в сентябре звери давили собак и съедали кур. Один "гость" попытался проникнуть в дом — залез через кладовую.

До этого, в августе, в Кроноцком заповеднике на Камчатке 70 голодных агрессивных медведей вышли на известный туристический маршрут на реке Хакыцин. Заказник даже пришлось закрыть на время. Оголодавшие особи показывались и людям: в неделю поступало по 15-20 сообщений о медведях. Губернатор региона Владимир Илюхин тогда объяснял: связано это не только со слабым заходом рыбы, но и с несанкционированными свалками в районе дачных поселков. К осени напряжение спало.

Встречают хищников и за пределами Дальневосточного региона. Житель Иваново 9 октября вышел на прогулку вдоль канала Волга — Уводь и увидел следы взрослого медведя. Он снял это на камеру и опубликовал во "ВКонтакте".

"Под охраной"

Из-за чего медведи все чаще появляются на людях? Одна из причин — неурожайный год. "Медведь ведь питается не только рыбой, но также орехами и ягодами. Если он ничего не находит, то выходит за едой к населенным пунктам. Но главная проблема — во многих регионах неправильная политика утилизации мусора. Это очень важный момент, потому как дикий медведь боится человека и, увидев его, убегает. А вот если он привык к тому, что на свалке или вокруг поселков есть выброшенная еда, у него возникает связь между ней и человеком, который туда пищу принес. Зверь тогда перестает бояться людей", — комментирует РИА Новости эксперт ОНФ Александр Железняк.

Железняк предлагает устранить мусорные свалки и создать необходимую инфраструктуру: "Есть опыт Канады и Аляски. Там на территориях, где водятся медведи, ставят специальные мусорные баки — животные не могут в них залезть. Людям важно понимать: подкармливая хищников, они не столько показывают свою храбрость, сколько подвергают опасности тех, с кем может встретиться медведь в будущем".

У директора хабаровского центра реабилитации диких животных "Утес" Эдуарда Круглова несколько иное мнение. Он считает, что всему виной пожары и вырубка лесов: "Мы, люди, повесили над домом этих зверей вывеску с надписью "Под охраной", а из дома все вынесли. И как им жить? С каждым годом таких случаев будет только больше. Конечно, медведи полезут на огороды, потому что в тайге уже ничего не осталось! Их дом разрушается, и это может обернуться апокалипсисом".

Собеседник добавляет, что хищников нужно обходить стороной: "Люди пытаются их накормить, подбираются к ним близко, снимают на камеру. Это очень опасно — у медведя нет понятий "добро" и "зло". Если человек все уничтожит, зверь начнет есть людей".

"Самое опасное существо"

Заслуженный эколог России, основатель Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области Валентин Пажетнов объяснил РИА Новости, что проблема с хищниками, которые выходят к людям, не нова: об этом шли разговоры еще десять лет назад, когда вступил в силу закон, запрещающий зимнюю охоту на медведя в берлогах. К этому добавились вырубки лесов и пожары, в связи с чем звери вынуждены перемещаться с обжитых мест в поисках еды.

© Фото : из архива семьи Пажетновых Валентин Сергеевич Пажетнов, заслуженный эколог России, доктор биологических наук © Фото : из архива семьи Пажетновых Валентин Сергеевич Пажетнов, заслуженный эколог России, доктор биологических наук

"К тому же сегодня давление на медведя через охоту со стороны человека снизилось. Животное теряет страх перед людьми. Медведь не противостоит охотнику — тот его караулит с тепловизором в руках и прибором ночного видения, отстреливая с большого расстояния. Зверь не понимает, откуда исходит опасность. Он не сможет приспособиться к тому, чтобы избегать людей", — говорит Пажетнов.

По мнению эколога, хищников, "переступивших черту по отношению к человеку", нужно отстреливать: "Для медведя человек — самое опасное существо. Даже если зверь напал на домашних животных, он переступил через человеческий запах и стал потенциально опасным".