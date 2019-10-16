Эксперты рассказали, сколько денег заплатили россияне за летний отдых

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Туроператоры назвали среднюю стоимость летнего пляжного отдыха для российских туристов в 2019 году, Туроператоры назвали среднюю стоимость летнего пляжного отдыха для российских туристов в 2019 году, сообщает АТОР.

Аналитическая служба ассоциации летом раз в две недели производила замеры средних цен на пакетные туры продолжительностью 10 ночей (на двоих взрослых, с питанием) по 12 массовым пляжным направлениям.

Наиболее дешевым для россиян оказался отдых на отечественных курортах: путевку в Сочи можно было купить в среднем за 43 тысячи рублей, чуть выше были средние цены в Анапе и Крыму.

Средняя цена пакетных туров в Болгарию составила 73 тысячи рублей. От 84 до 88 тысяч рублей платили путешественники за путевки в Черногорию и Тунис.

Греция, Кипр, Турция, Испания этим летом держали планку средних цен на уровне 93 – 96 тысяч рублей. Наиболее дорогими направлениями в период с мая по октябрь 2019 года были Италия и Хорватия (98 – 101 тысяча рублей).