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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, сколько денег заплатили россияне за летний отдых

11:19 16.10.2019 (обновлено: 11:20 16.10.2019)
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© Depositphotos / golyakДевушки в баре на пляже
Девушки в баре на пляже
© Depositphotos / golyak
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Туроператоры назвали среднюю стоимость летнего пляжного отдыха для российских туристов в 2019 году, сообщает АТОР.
Аналитическая служба ассоциации летом раз в две недели производила замеры средних цен на пакетные туры продолжительностью 10 ночей (на двоих взрослых, с питанием) по 12 массовым пляжным направлениям.
Наиболее дешевым для россиян оказался отдых на отечественных курортах: путевку в Сочи можно было купить в среднем за 43 тысячи рублей, чуть выше были средние цены в Анапе и Крыму.
Средняя цена пакетных туров в Болгарию составила 73 тысячи рублей. От 84 до 88 тысяч рублей платили путешественники за путевки в Черногорию и Тунис.
Греция, Кипр, Турция, Испания этим летом держали планку средних цен на уровне 93 – 96 тысяч рублей. Наиболее дорогими направлениями в период с мая по октябрь 2019 года были Италия и Хорватия (98 – 101 тысяча рублей).
Путевки в Турцию и Тунис продавались с питанием по системе All Inclusive, что существенно удешевляло расходы туриста на поездку и способствовало высокой популярности этих направлений.
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