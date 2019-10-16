Высокомощный аккумулятор на искусственных кристаллах придумали в России

"Кристалл состоит из положительных и отрицательных ионов, чередующихся друг с другом: как черные шашки на черных клетках, а белые – на белых. Но черные шашки не хотят стоять посередине своих клеток, а сдвигаются ближе к краям, каждая по-своему. Игрок сверху видит красивые волны из черных шашек. И если бы доска была бесконечной, то игрок не смог бы найти две шашки, сдвинутые одинаково. В этом – несоразмерность волны. Разрушить волны можно электрическим полем, при этом энергия будет запасена. Потом дать им снова возникнуть, и энергия высвободится, причем очень быстро", – объяснил принцип работы доцент Высшей инженерно-физической школы Института физики, нанотехнологий и телекоммуникаций СПбПУ Роман Бурковский.