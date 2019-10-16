Высокомощный аккумулятор на искусственных кристаллах придумали в России

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ученые СПбПУ совместно с зарубежными коллегами предложили новый, особо мощный тип аккумулятора на основе искусственного кристалла – перовскита. Авторы разработки утверждают, что их источник энергии позволит электромобилям быстрее разгоняться и лучше преодолевать короткие участки по бездорожью. Результаты работы опубликованы в журнале "Physical Review B".
Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого вместе с коллегами из Польши, Франции и Швейцарии синтезировали искусственный перовскитоподобный кристалл PbHfO3, изучили, как в нем происходят процессы создания и разрушения несоразмерных волн, и рассказали, как это может повлиять на количество накапливаемой и выделяемой кристаллом энергии.
© Фото : пресс-служба СПбПУСотрудник Высшей инженерно-физической школы СПбПУ проводит исследование на дифрактометре
© Фото : пресс-служба СПбПУ
Сотрудник Высшей инженерно-физической школы СПбПУ проводит исследование на дифрактометре
По словам авторов разработки, аккумулятор на основе перовскита будет обладать большей мощностью, чем современные литий-ионные. Это позволит создать новый тип дополнительных источников энергии, которые смогут поддерживать основной источник (например, солнечные батареи или аккумулятор) в моменты, когда нужен кратковременный ток большой мощности.
При правильном подборе двух разных источников питания всю систему можно облегчить на 20%, уверяют авторы исследования.
"Кристалл состоит из положительных и отрицательных ионов, чередующихся друг с другом: как черные шашки на черных клетках, а белые – на белых. Но черные шашки не хотят стоять посередине своих клеток, а сдвигаются ближе к краям, каждая по-своему. Игрок сверху видит красивые волны из черных шашек. И если бы доска была бесконечной, то игрок не смог бы найти две шашки, сдвинутые одинаково. В этом – несоразмерность волны. Разрушить волны можно электрическим полем, при этом энергия будет запасена. Потом дать им снова возникнуть, и энергия высвободится, причем очень быстро", – объяснил принцип работы доцент Высшей инженерно-физической школы Института физики, нанотехнологий и телекоммуникаций СПбПУ Роман Бурковский.
Как рассказал Бурковский, пояснить механизм можно по аналогии с хорошо знакомым человеку чувством дискомфорта. Электрическое поле сдвигает все черные шашки в левый верхний угол ровной линией. Но шашкам, как и человеку, стоять ровными рядами не нравится, и они хотят стать обратно волной.
Следующим этапом работы международная группа называет создание действующего прототипа устройства.