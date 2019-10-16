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РИА Новости
Культура

Волк, колдунья Джоли и новый смартфон. Лучшее кино недели

08:00 16.10.2019 (обновлено: 13:52 16.10.2019)
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© Предоставлено WDSSPRКадр из фильма "Малефисента"
Кадр из фильма Малефисента
© Предоставлено WDSSPR
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Анджелина Джоли снова надевает рога и сверкает скулами в очередной "Малефисенте". Создатели "Мальчишника в Вегасе" высмеивают любителей смартфонов в комедии "Окей, Лекси!". Рене Зеллвегер перевоплощается в звезду золотого века Голливуда, а Валерия Гай Германика озадачивает зрителей в философской драме "Мысленный волк". О лучшем кино недели — в материале РИА Новости.

Недетская сказка

Злодеи продолжают появляться на экранах в качестве протагонистов: после "Джокера" с Хоакином Фениксом в прокат выходит вторая часть приключений чародейки Малефисенты (которую называют Владычицей тьмы) с Анджелиной Джоли.
Первая картина, снятая пять лет назад, была новым прочтением сказки про Спящую красавицу. Главную роль в ней отвели не принцессе, а злой колдунье. Юная Малефисента жила в зачарованном лесу среди волшебных существ, а когда выросла, стала могущественной защитницей всех подданных сказочной страны от коварных людей. Один из них предал ее, лишив мощных крыльев, — ради того, чтобы стать королем. Его дочь — принцессу Аврору (Эль Фаннинг) — Малефисента обрекла на страшное проклятье, но все же потом принялась оберегать.
© Предоставлено WDSSPRКадр из фильма "Малефисента"
Кадр из фильма Малефисента
© Предоставлено WDSSPR
Кадр из фильма "Малефисента"
В новой картине Аврора соглашается стать женой принца Филиппа (Харрис Дикинсон: "Траст", "Темные отражения") из соседнего королевства Альстед. Малефисента не торопится благословить этот союз. На пиру в честь помолвки происходит ссора с родителями принца — королем Джоном (Роберт Линдсей) и коварной королевой Ингрит (Мишель Пфайффер). Сказка превращается в шекспировскую драму, где волшебство служит лишь фоном для борьбы характеров и подковерных интриг.
© Предоставлено WDSSPR

Мишель Пфайффер в фильме "Малефисента"

Кадр из фильма Малефисента
1 из 5

Мишель Пфайффер в фильме "Малефисента"

© Предоставлено WDSSPR
© Предоставлено WDSSPR

Сцена из фильма "Малефисента"

Кадр из фильма Малефисента
2 из 5

Сцена из фильма "Малефисента"

© Предоставлено WDSSPR
© Предоставлено WDSSPRКадр из фильма "Малефисента"
Кадр из фильма Малефисента
3 из 5
Кадр из фильма "Малефисента"
© Предоставлено WDSSPR
© Предоставлено WDSSPR

Эль Фаннинг и Мишель Пфайффер в фильме "Малефисента"

Кадр из фильма Малефисента
4 из 5

Эль Фаннинг и Мишель Пфайффер в фильме "Малефисента"

© Предоставлено WDSSPR
© Предоставлено WDSSPR

Эль Фаннинг в фильме "Малефисента"

Кадр из фильма Малефисента
5 из 5

Эль Фаннинг в фильме "Малефисента"

© Предоставлено WDSSPR
1 из 5

Мишель Пфайффер в фильме "Малефисента"

© Предоставлено WDSSPR
2 из 5

Сцена из фильма "Малефисента"

© Предоставлено WDSSPR
3 из 5
Кадр из фильма "Малефисента"
© Предоставлено WDSSPR
4 из 5

Эль Фаннинг и Мишель Пфайффер в фильме "Малефисента"

© Предоставлено WDSSPR
5 из 5

Эль Фаннинг в фильме "Малефисента"

© Предоставлено WDSSPR

Будь со мной, не уходи в реальность

Хулиганская комедия "Окей, Лекси!" покажет, до чего может довести увлечение смартфонами.
© Предоставлено "Capella Film"Кадр из фильма "Окей, Лекси!"
Кадр из фильма Окей, Лекси!
1 из 6
Кадр из фильма "Окей, Лекси!"
© Предоставлено "Capella Film"
© Предоставлено "Capella Film"

Адам Дивайн в фильме "Окей, Лекси!"

Кадр из фильма Окей, Лекси!
2 из 6

Адам Дивайн в фильме "Окей, Лекси!"

© Предоставлено "Capella Film"
© Предоставлено "Capella Film"

Сцена из фильма "Окей, Лекси!"

Кадр из фильма Окей, Лекси!
3 из 6

Сцена из фильма "Окей, Лекси!"

© Предоставлено "Capella Film"
© Предоставлено "Capella Film"Кадр из фильма "Окей, Лекси!"
Кадр из фильма Окей, Лекси!
4 из 6
Кадр из фильма "Окей, Лекси!"
© Предоставлено "Capella Film"
© Предоставлено "Capella Film"

Фрагмент из фильма "Окей, Лекси!"

Кадр из фильма Окей, Лекси!
5 из 6

Фрагмент из фильма "Окей, Лекси!"

© Предоставлено "Capella Film"
© Предоставлено "Capella Film"Кадр из фильма "Окей, Лекси!"
Кадр из фильма Окей, Лекси!
6 из 6
Кадр из фильма "Окей, Лекси!"
© Предоставлено "Capella Film"
1 из 6
Кадр из фильма "Окей, Лекси!"
© Предоставлено "Capella Film"
2 из 6

Адам Дивайн в фильме "Окей, Лекси!"

© Предоставлено "Capella Film"
3 из 6

Сцена из фильма "Окей, Лекси!"

© Предоставлено "Capella Film"
4 из 6
Кадр из фильма "Окей, Лекси!"
© Предоставлено "Capella Film"
5 из 6

Фрагмент из фильма "Окей, Лекси!"

© Предоставлено "Capella Film"
6 из 6
Кадр из фильма "Окей, Лекси!"
© Предоставлено "Capella Film"
Фил (Адам Дивайн) покупает чудо техники, которое, как обещают изготовители, совершенно изменит его жизнь. На первых порах все идет хорошо: аналог Сири по имени Лекси (голос ей подарила Роуз Бирн) максимально упрощает герою жизнь и даже помогает знакомиться с девушками, а также делать успешную карьеру.
Но ничто человеческое роботам не чуждо: как только Фил переключается на реальность, Лекси начинает ревновать, угрожать и строить козни (мухлюет с прогнозом погоды и рассылает интимные фото героя всему офису).
Сценарий фильма писали авторы "Мальчишника в Вегасе" и "Очень плохих мамочек", поэтому скучно точно не будет.

Бриджит Джонс запела

© Предоставлено группой компаний "Парадиз"Кадр из фильма "Джуди"
Кадр из фильма Джуди
1 из 6
Кадр из фильма "Джуди"
© Предоставлено группой компаний "Парадиз"
© Предоставлено группой компаний "Парадиз"

Рене Зеллвегер в фильме "Джуди"

Кадр из фильма Джуди
2 из 6

Рене Зеллвегер в фильме "Джуди"

© Предоставлено группой компаний "Парадиз"
© Предоставлено группой компаний "Парадиз"Кадр из фильма "Джуди"
Кадр из фильма Джуди
3 из 6
Кадр из фильма "Джуди"
© Предоставлено группой компаний "Парадиз"
© Предоставлено группой компаний "Парадиз"

Рене Зеллвегер в фильме "Джуди"

Кадр из фильма Джуди
4 из 6

Рене Зеллвегер в фильме "Джуди"

© Предоставлено группой компаний "Парадиз"
© Предоставлено группой компаний "Парадиз"Кадр из фильма "Джуди"
Кадр из фильма Джуди
5 из 6
Кадр из фильма "Джуди"
© Предоставлено группой компаний "Парадиз"
© Предоставлено группой компаний "Парадиз"

Сцена из фильма "Джуди"

Кадр из фильма Джуди
6 из 6

Сцена из фильма "Джуди"

© Предоставлено группой компаний "Парадиз"
1 из 6
Кадр из фильма "Джуди"
© Предоставлено группой компаний "Парадиз"
2 из 6

Рене Зеллвегер в фильме "Джуди"

© Предоставлено группой компаний "Парадиз"
3 из 6
Кадр из фильма "Джуди"
© Предоставлено группой компаний "Парадиз"
4 из 6

Рене Зеллвегер в фильме "Джуди"

© Предоставлено группой компаний "Парадиз"
5 из 6
Кадр из фильма "Джуди"
© Предоставлено группой компаний "Парадиз"
6 из 6

Сцена из фильма "Джуди"

© Предоставлено группой компаний "Парадиз"
Обладательница "Оскара" и BAFTA Рене Зеллвегер опять нацелилась на "золотого рыцаря" — она блестяще сыграла известную актрису и певицу золотого века Голливуда Джуди Гарленд в одноименном байопике.
Время действия фильма — 1969 год, место — Лондон. Туда Гарленд, прославившаяся благодаря роли Дороти в "Волшебнике страны Оз", приехала с концертами в сопровождении 18-летней дочери Лайзы Миннелли.
Это картина о последних годах жизни Гарленд (она умерла в 47 лет от передозировки барбитуратов), об отношениях звезды с журналистами и поклонниками.
© Предоставлено группой компаний "Парадиз"Кадр из фильма "Джуди"
Кадр из фильма Джуди
© Предоставлено группой компаний "Парадиз"
Кадр из фильма "Джуди"

"Актера можно сравнить с менестрелем, — приводят прокатчики слова Рене Зеллвегер. — Мы развлекаем за ужином, причем сейчас делаем это больше, чем когда-либо. Я не возражаю. Рада, что все еще имею возможность это делать".

Знаменитая артистка в исполнении Зеллвегер — немного нервная, уставшая от славы и съемок, одинокая, ранимая и в то же время уверенная в себе. За ее перевоплощениями любопытно наблюдать, даже не будучи экспертом в биографии Гарленд.

Мысленный волк

© Предоставлено телевизионным агентством "Русский репортаж"Кадр из фильма "Мысленный волк"
Кадр из фильма Мысленный волк
1 из 4
Кадр из фильма "Мысленный волк"
© Предоставлено телевизионным агентством "Русский репортаж"
© Предоставлено телевизионным агентством "Русский репортаж"Кадр из фильма "Мысленный волк"
Кадр из фильма Мысленный волк
2 из 4
Кадр из фильма "Мысленный волк"
© Предоставлено телевизионным агентством "Русский репортаж"
© Предоставлено телевизионным агентством "Русский репортаж"Кадр из фильма "Мысленный волк"
Кадр из фильма Мысленный волк
3 из 4
Кадр из фильма "Мысленный волк"
© Предоставлено телевизионным агентством "Русский репортаж"
© Предоставлено телевизионным агентством "Русский репортаж"Кадр из фильма "Мысленный волк"
Кадр из фильма Мысленный волк
4 из 4
Кадр из фильма "Мысленный волк"
© Предоставлено телевизионным агентством "Русский репортаж"
1 из 4
Кадр из фильма "Мысленный волк"
© Предоставлено телевизионным агентством "Русский репортаж"
2 из 4
Кадр из фильма "Мысленный волк"
© Предоставлено телевизионным агентством "Русский репортаж"
3 из 4
Кадр из фильма "Мысленный волк"
© Предоставлено телевизионным агентством "Русский репортаж"
4 из 4
Кадр из фильма "Мысленный волк"
© Предоставлено телевизионным агентством "Русский репортаж"
Фэнтези-драма Валерии Гай Германики "Мысленный волк" может показаться самоцитированием — в 2014 году режиссер сняла клип на песню с одноименным названием группы "Смысловые галлюцинации". Но это только на первый взгляд.

"Этот фильм о том, что в каждом из нас живет черная яма апокалипсиса, предчувствия конца света, — приводят слова режиссера прокатчики. — И эта яма, она угнетает. Вы иногда грустите, потому что она ничем не заполнена. И пустота в ней кормит мысленного волка, который совсем маленький сначала, а потом растет вместе с вами. Человеку в этой жизни надо найти правильное решение, как заполнить ее и чем, и если он находит решение, то ему многое прощается".

Это история об отношениях матери (Юлия Высоцкая: "Рай", "Глянец") и дочери (Лиза Климова: "Измены", "Склифосовский"), лишенных любви и близости. Дочь со своим сыном приезжает к матери в заснеженное захолустье и просит о помощи. По ходу действия героиням приходится пробираться сквозь лесную чащу. Их на какое-то время сближает страх перед рыщущим рядом в поисках жертвы волком-людоедом.
Картину впервые показали в основной конкурсной программе 30-го фестиваля "Кинотавр", где она получила приз имени Микаэла Таривердиева за лучшую музыку к фильму. Кстати, по одной из трактовок этой философской ленты-притчи, высказанной на фестивале в Сочи, это феминистское переложение сказки о Красной Шапочке (с чем Германика не согласна). Попробовать самим разобраться, что же имели в виду автор сценария Юрий Арабов ("Молох", "Фауст", "Монах и бес") и режиссер, можно уже 17 октября — картина выходит в прокат.
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КультураКино и сериалыЛайза МиннеллиЮлия ВысоцкаяМишель ПфайфферВалерия Гай Германика (Дудинская)Хоакин ФениксКинотаврАнджелина Джоли (Войт)Москва
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