Волк, колдунья Джоли и новый смартфон. Лучшее кино недели

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Анджелина Джоли снова надевает рога и сверкает скулами в очередной "Малефисенте". Создатели "Мальчишника в Вегасе" высмеивают любителей смартфонов в комедии "Окей, Лекси!". Рене Зеллвегер перевоплощается в звезду золотого века Голливуда, а Валерия Гай Германика озадачивает зрителей в философской драме "Мысленный волк". О лучшем кино недели — в материале РИА Новости.

Недетская сказка

Злодеи продолжают появляться на экранах в качестве протагонистов: после "Джокера" с Хоакином Фениксом в прокат выходит вторая часть приключений чародейки Малефисенты (которую называют Владычицей тьмы) с Анджелиной Джоли.

Первая картина, снятая пять лет назад, была новым прочтением сказки про Спящую красавицу. Главную роль в ней отвели не принцессе, а злой колдунье. Юная Малефисента жила в зачарованном лесу среди волшебных существ, а когда выросла, стала могущественной защитницей всех подданных сказочной страны от коварных людей. Один из них предал ее, лишив мощных крыльев, — ради того, чтобы стать королем. Его дочь — принцессу Аврору (Эль Фаннинг) — Малефисента обрекла на страшное проклятье, но все же потом принялась оберегать.

© Предоставлено WDSSPR Кадр из фильма "Малефисента" © Предоставлено WDSSPR Кадр из фильма "Малефисента"

В новой картине Аврора соглашается стать женой принца Филиппа (Харрис Дикинсон: "Траст", "Темные отражения") из соседнего королевства Альстед. Малефисента не торопится благословить этот союз. На пиру в честь помолвки происходит ссора с родителями принца — королем Джоном (Роберт Линдсей) и коварной королевой Ингрит (Мишель Пфайффер). Сказка превращается в шекспировскую драму, где волшебство служит лишь фоном для борьбы характеров и подковерных интриг.

© Предоставлено WDSSPR Мишель Пфайффер в фильме "Малефисента" 1 из 5 Мишель Пфайффер в фильме "Малефисента" © Предоставлено WDSSPR © Предоставлено WDSSPR Сцена из фильма "Малефисента" 2 из 5 Сцена из фильма "Малефисента" © Предоставлено WDSSPR © Предоставлено WDSSPR Кадр из фильма "Малефисента" 3 из 5 Кадр из фильма "Малефисента" © Предоставлено WDSSPR © Предоставлено WDSSPR Эль Фаннинг и Мишель Пфайффер в фильме "Малефисента" 4 из 5 Эль Фаннинг и Мишель Пфайффер в фильме "Малефисента" © Предоставлено WDSSPR © Предоставлено WDSSPR Эль Фаннинг в фильме "Малефисента" 5 из 5 Эль Фаннинг в фильме "Малефисента" © Предоставлено WDSSPR 1 из 5 Мишель Пфайффер в фильме "Малефисента" © Предоставлено WDSSPR 2 из 5 Сцена из фильма "Малефисента" © Предоставлено WDSSPR 3 из 5 Кадр из фильма "Малефисента" © Предоставлено WDSSPR 4 из 5 Эль Фаннинг и Мишель Пфайффер в фильме "Малефисента" © Предоставлено WDSSPR 5 из 5 Эль Фаннинг в фильме "Малефисента" © Предоставлено WDSSPR

Будь со мной, не уходи в реальность

Хулиганская комедия "Окей, Лекси!" покажет, до чего может довести увлечение смартфонами.

© Предоставлено "Capella Film" Кадр из фильма "Окей, Лекси!" 1 из 6 Кадр из фильма "Окей, Лекси!" © Предоставлено "Capella Film" © Предоставлено "Capella Film" Адам Дивайн в фильме "Окей, Лекси!" 2 из 6 Адам Дивайн в фильме "Окей, Лекси!" © Предоставлено "Capella Film" © Предоставлено "Capella Film" Сцена из фильма "Окей, Лекси!" 3 из 6 Сцена из фильма "Окей, Лекси!" © Предоставлено "Capella Film" © Предоставлено "Capella Film" Кадр из фильма "Окей, Лекси!" 4 из 6 Кадр из фильма "Окей, Лекси!" © Предоставлено "Capella Film" © Предоставлено "Capella Film" Фрагмент из фильма "Окей, Лекси!" 5 из 6 Фрагмент из фильма "Окей, Лекси!" © Предоставлено "Capella Film" © Предоставлено "Capella Film" Кадр из фильма "Окей, Лекси!" 6 из 6 Кадр из фильма "Окей, Лекси!" © Предоставлено "Capella Film" 1 из 6 Кадр из фильма "Окей, Лекси!" © Предоставлено "Capella Film" 2 из 6 Адам Дивайн в фильме "Окей, Лекси!" © Предоставлено "Capella Film" 3 из 6 Сцена из фильма "Окей, Лекси!" © Предоставлено "Capella Film" 4 из 6 Кадр из фильма "Окей, Лекси!" © Предоставлено "Capella Film" 5 из 6 Фрагмент из фильма "Окей, Лекси!" © Предоставлено "Capella Film" 6 из 6 Кадр из фильма "Окей, Лекси!" © Предоставлено "Capella Film"

Фил (Адам Дивайн) покупает чудо техники, которое, как обещают изготовители, совершенно изменит его жизнь. На первых порах все идет хорошо: аналог Сири по имени Лекси (голос ей подарила Роуз Бирн) максимально упрощает герою жизнь и даже помогает знакомиться с девушками, а также делать успешную карьеру.

Но ничто человеческое роботам не чуждо: как только Фил переключается на реальность, Лекси начинает ревновать, угрожать и строить козни (мухлюет с прогнозом погоды и рассылает интимные фото героя всему офису).

Сценарий фильма писали авторы "Мальчишника в Вегасе" и "Очень плохих мамочек", поэтому скучно точно не будет.

Бриджит Джонс запела

© Предоставлено группой компаний "Парадиз" Кадр из фильма "Джуди" 1 из 6 Кадр из фильма "Джуди" © Предоставлено группой компаний "Парадиз" © Предоставлено группой компаний "Парадиз" Рене Зеллвегер в фильме "Джуди" 2 из 6 Рене Зеллвегер в фильме "Джуди" © Предоставлено группой компаний "Парадиз" © Предоставлено группой компаний "Парадиз" Кадр из фильма "Джуди" 3 из 6 Кадр из фильма "Джуди" © Предоставлено группой компаний "Парадиз" © Предоставлено группой компаний "Парадиз" Рене Зеллвегер в фильме "Джуди" 4 из 6 Рене Зеллвегер в фильме "Джуди" © Предоставлено группой компаний "Парадиз" © Предоставлено группой компаний "Парадиз" Кадр из фильма "Джуди" 5 из 6 Кадр из фильма "Джуди" © Предоставлено группой компаний "Парадиз" © Предоставлено группой компаний "Парадиз" Сцена из фильма "Джуди" 6 из 6 Сцена из фильма "Джуди" © Предоставлено группой компаний "Парадиз" 1 из 6 Кадр из фильма "Джуди" © Предоставлено группой компаний "Парадиз" 2 из 6 Рене Зеллвегер в фильме "Джуди" © Предоставлено группой компаний "Парадиз" 3 из 6 Кадр из фильма "Джуди" © Предоставлено группой компаний "Парадиз" 4 из 6 Рене Зеллвегер в фильме "Джуди" © Предоставлено группой компаний "Парадиз" 5 из 6 Кадр из фильма "Джуди" © Предоставлено группой компаний "Парадиз" 6 из 6 Сцена из фильма "Джуди" © Предоставлено группой компаний "Парадиз"

Обладательница "Оскара" и BAFTA Рене Зеллвегер опять нацелилась на "золотого рыцаря" — она блестяще сыграла известную актрису и певицу золотого века Голливуда Джуди Гарленд в одноименном байопике.

Время действия фильма — 1969 год, место — Лондон. Туда Гарленд, прославившаяся благодаря роли Дороти в "Волшебнике страны Оз", приехала с концертами в сопровождении 18-летней дочери Лайзы Миннелли.

Это картина о последних годах жизни Гарленд (она умерла в 47 лет от передозировки барбитуратов), об отношениях звезды с журналистами и поклонниками.

© Предоставлено группой компаний "Парадиз" Кадр из фильма "Джуди" © Предоставлено группой компаний "Парадиз" Кадр из фильма "Джуди"

"Актера можно сравнить с менестрелем, — приводят прокатчики слова Рене Зеллвегер. — Мы развлекаем за ужином, причем сейчас делаем это больше, чем когда-либо. Я не возражаю. Рада, что все еще имею возможность это делать".

Знаменитая артистка в исполнении Зеллвегер — немного нервная, уставшая от славы и съемок, одинокая, ранимая и в то же время уверенная в себе. За ее перевоплощениями любопытно наблюдать, даже не будучи экспертом в биографии Гарленд.

Мысленный волк

© Предоставлено телевизионным агентством "Русский репортаж" Кадр из фильма "Мысленный волк" 1 из 4 Кадр из фильма "Мысленный волк" © Предоставлено телевизионным агентством "Русский репортаж" © Предоставлено телевизионным агентством "Русский репортаж" Кадр из фильма "Мысленный волк" 2 из 4 Кадр из фильма "Мысленный волк" © Предоставлено телевизионным агентством "Русский репортаж" © Предоставлено телевизионным агентством "Русский репортаж" Кадр из фильма "Мысленный волк" 3 из 4 Кадр из фильма "Мысленный волк" © Предоставлено телевизионным агентством "Русский репортаж" © Предоставлено телевизионным агентством "Русский репортаж" Кадр из фильма "Мысленный волк" 4 из 4 Кадр из фильма "Мысленный волк" © Предоставлено телевизионным агентством "Русский репортаж" 1 из 4 Кадр из фильма "Мысленный волк" © Предоставлено телевизионным агентством "Русский репортаж" 2 из 4 Кадр из фильма "Мысленный волк" © Предоставлено телевизионным агентством "Русский репортаж" 3 из 4 Кадр из фильма "Мысленный волк" © Предоставлено телевизионным агентством "Русский репортаж" 4 из 4 Кадр из фильма "Мысленный волк" © Предоставлено телевизионным агентством "Русский репортаж"

Фэнтези-драма Валерии Гай Германики "Мысленный волк" может показаться самоцитированием — в 2014 году режиссер сняла клип на песню с одноименным названием группы "Смысловые галлюцинации". Но это только на первый взгляд.

"Этот фильм о том, что в каждом из нас живет черная яма апокалипсиса, предчувствия конца света, — приводят слова режиссера прокатчики. — И эта яма, она угнетает. Вы иногда грустите, потому что она ничем не заполнена. И пустота в ней кормит мысленного волка, который совсем маленький сначала, а потом растет вместе с вами. Человеку в этой жизни надо найти правильное решение, как заполнить ее и чем, и если он находит решение, то ему многое прощается".

Это история об отношениях матери (Юлия Высоцкая: "Рай", "Глянец") и дочери (Лиза Климова: "Измены", "Склифосовский"), лишенных любви и близости. Дочь со своим сыном приезжает к матери в заснеженное захолустье и просит о помощи. По ходу действия героиням приходится пробираться сквозь лесную чащу. Их на какое-то время сближает страх перед рыщущим рядом в поисках жертвы волком-людоедом.