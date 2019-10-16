Волк, колдунья Джоли и новый смартфон. Лучшее кино недели

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Анджелина Джоли снова надевает рога и сверкает скулами в очередной "Малефисенте". Создатели "Мальчишника в Вегасе" высмеивают любителей смартфонов в комедии "Окей, Лекси!". Рене Зеллвегер перевоплощается в звезду золотого века Голливуда, а Валерия Гай Германика озадачивает зрителей в философской драме "Мысленный волк". О лучшем кино недели — в материале РИА Новости.
Недетская сказка
Злодеи продолжают появляться на экранах в качестве протагонистов: после "Джокера" с Хоакином Фениксом в прокат выходит вторая часть приключений чародейки Малефисенты (которую называют Владычицей тьмы) с Анджелиной Джоли.
Первая картина, снятая пять лет назад, была новым прочтением сказки про Спящую красавицу. Главную роль в ней отвели не принцессе, а злой колдунье. Юная Малефисента жила в зачарованном лесу среди волшебных существ, а когда выросла, стала могущественной защитницей всех подданных сказочной страны от коварных людей. Один из них предал ее, лишив мощных крыльев, — ради того, чтобы стать королем. Его дочь — принцессу Аврору (Эль Фаннинг) — Малефисента обрекла на страшное проклятье, но все же потом принялась оберегать.
В новой картине Аврора соглашается стать женой принца Филиппа (Харрис Дикинсон: "Траст", "Темные отражения") из соседнего королевства Альстед. Малефисента не торопится благословить этот союз. На пиру в честь помолвки происходит ссора с родителями принца — королем Джоном (Роберт Линдсей) и коварной королевой Ингрит (Мишель Пфайффер). Сказка превращается в шекспировскую драму, где волшебство служит лишь фоном для борьбы характеров и подковерных интриг.
Фил (Адам Дивайн) покупает чудо техники, которое, как обещают изготовители, совершенно изменит его жизнь. На первых порах все идет хорошо: аналог Сири по имени Лекси (голос ей подарила Роуз Бирн) максимально упрощает герою жизнь и даже помогает знакомиться с девушками, а также делать успешную карьеру.
Но ничто человеческое роботам не чуждо: как только Фил переключается на реальность, Лекси начинает ревновать, угрожать и строить козни (мухлюет с прогнозом погоды и рассылает интимные фото героя всему офису).
Сценарий фильма писали авторы "Мальчишника в Вегасе" и "Очень плохих мамочек", поэтому скучно точно не будет.
"Актера можно сравнить с менестрелем, — приводят прокатчики слова Рене Зеллвегер. — Мы развлекаем за ужином, причем сейчас делаем это больше, чем когда-либо. Я не возражаю. Рада, что все еще имею возможность это делать".
Знаменитая артистка в исполнении Зеллвегер — немного нервная, уставшая от славы и съемок, одинокая, ранимая и в то же время уверенная в себе. За ее перевоплощениями любопытно наблюдать, даже не будучи экспертом в биографии Гарленд.
Фэнтези-драма Валерии Гай Германики "Мысленный волк" может показаться самоцитированием — в 2014 году режиссер сняла клип на песню с одноименным названием группы "Смысловые галлюцинации". Но это только на первый взгляд.
"Этот фильм о том, что в каждом из нас живет черная яма апокалипсиса, предчувствия конца света, — приводят слова режиссера прокатчики. — И эта яма, она угнетает. Вы иногда грустите, потому что она ничем не заполнена. И пустота в ней кормит мысленного волка, который совсем маленький сначала, а потом растет вместе с вами. Человеку в этой жизни надо найти правильное решение, как заполнить ее и чем, и если он находит решение, то ему многое прощается".
Это история об отношениях матери (Юлия Высоцкая: "Рай", "Глянец") и дочери (Лиза Климова: "Измены", "Склифосовский"), лишенных любви и близости. Дочь со своим сыном приезжает к матери в заснеженное захолустье и просит о помощи. По ходу действия героиням приходится пробираться сквозь лесную чащу. Их на какое-то время сближает страх перед рыщущим рядом в поисках жертвы волком-людоедом.
Картину впервые показали в основной конкурсной программе 30-го фестиваля "Кинотавр", где она получила приз имени Микаэла Таривердиева за лучшую музыку к фильму. Кстати, по одной из трактовок этой философской ленты-притчи, высказанной на фестивале в Сочи, это феминистское переложение сказки о Красной Шапочке (с чем Германика не согласна). Попробовать самим разобраться, что же имели в виду автор сценария Юрий Арабов ("Молох", "Фауст", "Монах и бес") и режиссер, можно уже 17 октября — картина выходит в прокат.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.