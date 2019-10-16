На Берлин! Что интересного найти в столице Германии

"Некоторые туристы, приехав в Берлин, первым делом спрашивают: "А как попасть в бункер Гитлера?" Приходится объяснять, что бункер уничтожили много лет назад", — рассказывает Олег Абрамочкин.

Но есть альтернатива: в Музее истории Берлина воссоздана точная копия комнаты, в которой жил, работал и умер Гитлер.