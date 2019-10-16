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РИА Новости
Туризм

На Берлин! Что интересного найти в столице Германии

08:00 16.10.2019 (обновлено: 13:48 16.10.2019)
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Студенты приезжают в Берлин, чтобы повеселиться в ночных клубах, которые считаются одними из лучших в Европе. Туристы постарше стремятся осмотреть достопримечательности, ценители искусства — посетить галереи с полотнами Рембрандта, Рубенса, Босха. Тем, кто хочет познакомиться с нетуристическим Берлином, гиды предлагают, например, подняться на Дьявольскую гору и побывать на заброшенной американской станции радиоэлектронной разведки. Об этих интересных местах, а также о том, где найти лучшую панораму города и тайный клуб в бассейне, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Символ Берлина — медведь. Считается, что название города произошло от немецкого слова Bär (медведь).

Медведь - символ Берлина на одной из улиц города
1 из 19

Символ Берлина — медведь. Считается, что название города произошло от немецкого слова Bär (медведь).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Depositphotos / Patryk_Kosmider

Основанный в XIII веке Берлин был столицей маркграфства (княжества) Бранденбургского, Пруссии, Германской империи, Веймарской республики, ГДР.

В центре Берлина
2 из 19

Основанный в XIII веке Берлин был столицей маркграфства (княжества) Бранденбургского, Пруссии, Германской империи, Веймарской республики, ГДР.

© Depositphotos / Patryk_Kosmider
CC BY-SA 4.0 / Danielgoes94 / Brandenburg gate at sunset / Cropped image

Бранденбургские ворота когда-то назывались "Ворота мира". Образцом для них послужил афинский Акрополь.

Бранденбургские ворота
3 из 19

Бранденбургские ворота когда-то назывались "Ворота мира". Образцом для них послужил афинский Акрополь.

CC BY-SA 4.0 / Danielgoes94 / Brandenburg gate at sunset / Cropped image
© Фото : Pixabay / Bernhard Mülhens

Рейхстаг — самый посещаемый парламент в мире. Тут не только заседали депутаты, но и проводили выставки. В годы войны в здании оборудовали бомбоубежище, госпиталь и даже родильный дом.

Рейхстаг в Берлине
4 из 19

Рейхстаг — самый посещаемый парламент в мире. Тут не только заседали депутаты, но и проводили выставки. В годы войны в здании оборудовали бомбоубежище, госпиталь и даже родильный дом.

© Фото : Pixabay / Bernhard Mülhens
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

Современный стеклянный купол Рейхстага построен при реконструкции здания в 1999 году. Там, на высоте 40 метров, — смотровая площадка.

С 2010 года из-за террористической угрозы попасть в купол можно только по предварительной записи. Посещение — бесплатно.

Современный стеклянный купол реконструированного здания Рейхстага в Берлине
5 из 19

Современный стеклянный купол Рейхстага построен при реконструкции здания в 1999 году. Там, на высоте 40 метров, — смотровая площадка.

С 2010 года из-за террористической угрозы попасть в купол можно только по предварительной записи. Посещение — бесплатно.

© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / pandionhiatus3

"Туристы часто хотят увидеть город с высоты птичьего полета. Многие знают о панорамных видах из телебашни или купола Рейхстага, но есть места интереснее. Например, так называемая Дьявольская гора, на которой находится заброшенная американская база с радиолокационной башней. Когда Германия была разделена на ГДР и ФРГ, американцы следили оттуда за Восточным Берлином. Теперь там часто собирается молодежь, устраивает вечеринки, рисует граффити", — рассказывает гид Олег Абрамочкин.

Вид на Берлин
6 из 19

"Туристы часто хотят увидеть город с высоты птичьего полета. Многие знают о панорамных видах из телебашни или купола Рейхстага, но есть места интереснее. Например, так называемая Дьявольская гора, на которой находится заброшенная американская база с радиолокационной башней. Когда Германия была разделена на ГДР и ФРГ, американцы следили оттуда за Восточным Берлином. Теперь там часто собирается молодежь, устраивает вечеринки, рисует граффити", — рассказывает гид Олег Абрамочкин.

© Depositphotos / pandionhiatus3
© AP Photo / Michael Sohn

С бывшей станции радиоэлектронной разведки открывается прекрасный вид на город.

Заброшенная станция радиоэлектронной разведки в Берлине
7 из 19

С бывшей станции радиоэлектронной разведки открывается прекрасный вид на город.

© AP Photo / Michael Sohn
© Depositphotos / Photocreo

Архитектурный ансамбль Музейного острова включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Там находятся Старая национальная галерея, музей Боде, Пергамский, Старый и Новый музеи.

Благодаря Музейному острову, ставшему центром науки и культуры, Берлин называют "Афины на Шпрее".

Музей Боде на Музейном острове в Берлине
8 из 19

Архитектурный ансамбль Музейного острова включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Там находятся Старая национальная галерея, музей Боде, Пергамский, Старый и Новый музеи.

Благодаря Музейному острову, ставшему центром науки и культуры, Берлин называют "Афины на Шпрее".

© Depositphotos / Photocreo
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Также на Музейном острове расположен Берлинский кафедральный собор — самая крупная евангелическая церковь Германии. Мало кто знает, но на купол собора можно подняться, чтобы увидеть город с высоты.

Продажа сувениров у Берлинского кафедрального собора
9 из 19

Также на Музейном острове расположен Берлинский кафедральный собор — самая крупная евангелическая церковь Германии. Мало кто знает, но на купол собора можно подняться, чтобы увидеть город с высоты.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© AP Photo / DPA/ Joerg Carstensen

Берлин считается европейской столицей клубной жизни. Говорят, там каждую неделю закрывается один бар и открывается новый.

"Ночная жизнь здесь очень разнообразная, но многие клубы — без вывесок и названий, поэтому попасть туда с улицы непросто. Например, есть клуб в бывшем здании бассейна, где когда-то тренировалась олимпийская сборная Германии. На месте дорожек теперь танцпол, диджея посадили на вышку, а в раздевалках — бар. Атмосферное место", — отмечает гид.

Ночной клуб Бергхайн, Берлин
10 из 19

Берлин считается европейской столицей клубной жизни. Говорят, там каждую неделю закрывается один бар и открывается новый.

"Ночная жизнь здесь очень разнообразная, но многие клубы — без вывесок и названий, поэтому попасть туда с улицы непросто. Например, есть клуб в бывшем здании бассейна, где когда-то тренировалась олимпийская сборная Германии. На месте дорожек теперь танцпол, диджея посадили на вышку, а в раздевалках — бар. Атмосферное место", — отмечает гид.

© AP Photo / DPA/ Joerg Carstensen
CC0 / noxoss /

Жандарменмаркт — одна из самых красивых площадей Берлина. При ее строительстве за образец взяли римскую площадь Пьяцца дель Пополо с двумя купольными храмами.

В центре берлинской композиции — Концертный зал, по бокам — Французский и Немецкий соборы.

Площадь Жандарменмаркт в Берлине
11 из 19

Жандарменмаркт — одна из самых красивых площадей Берлина. При ее строительстве за образец взяли римскую площадь Пьяцца дель Пополо с двумя купольными храмами.

В центре берлинской композиции — Концертный зал, по бокам — Французский и Немецкий соборы.

CC0 / noxoss /
© AFP 2019 / John Macdougall

Берлинская стена, один из главных символов холодной войны, разделяла город с 1961-го по 1990 год.

При попытке преодолеть Берлинскую стену погибли как минимум 125 человек. Задержанным гражданам ГДР грозило наказание до десяти лет тюрьмы.

Сегодня сохранившиеся фрагменты стены покрыты граффити. Самая известная работа — "Братский поцелуй" Дмитрия Врубеля, изобразившего генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера.

East Side Gallery в Берлине
12 из 19

Берлинская стена, один из главных символов холодной войны, разделяла город с 1961-го по 1990 год.

При попытке преодолеть Берлинскую стену погибли как минимум 125 человек. Задержанным гражданам ГДР грозило наказание до десяти лет тюрьмы.

Сегодня сохранившиеся фрагменты стены покрыты граффити. Самая известная работа — "Братский поцелуй" Дмитрия Врубеля, изобразившего генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера.

© AFP 2019 / John Macdougall
© Фото : Pixabay / cocoparisienne

Чекпойнт "Чарли", пограничный пункт на улице Фридрихштрассе, появился после разделения города Берлинской стеной.

Сейчас это одна из самых известных достопримечательностей столицы Германии.

Чекпойнт Чарли в Берлине
13 из 19

Чекпойнт "Чарли", пограничный пункт на улице Фридрихштрассе, появился после разделения города Берлинской стеной.

Сейчас это одна из самых известных достопримечательностей столицы Германии.

© Фото : Pixabay / cocoparisienne
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

"Некоторые туристы, приехав в Берлин, первым делом спрашивают: "А как попасть в бункер Гитлера?" Приходится объяснять, что бункер уничтожили много лет назад", — рассказывает Олег Абрамочкин.

Но есть альтернатива: в Музее истории Берлина воссоздана точная копия комнаты, в которой жил, работал и умер Гитлер.

Города мира. Берлин
14 из 19

"Некоторые туристы, приехав в Берлин, первым делом спрашивают: "А как попасть в бункер Гитлера?" Приходится объяснять, что бункер уничтожили много лет назад", — рассказывает Олег Абрамочкин.

Но есть альтернатива: в Музее истории Берлина воссоздана точная копия комнаты, в которой жил, работал и умер Гитлер.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© AFP 2019 / DPA/ Kay Nietfeld

Неочевидная достопримечательность города — заброшенный парк аттракционов Шпреепарк. Семья, владевшая им, разорилась, а территорию выкупило государство. Теперь там проходят экскурсии, иногда снимают фильмы.

Любопытно, что чертово колесо продолжает вращаться на ветру и скрипит.

Шпреепарк, Берлин
15 из 19

Неочевидная достопримечательность города — заброшенный парк аттракционов Шпреепарк. Семья, владевшая им, разорилась, а территорию выкупило государство. Теперь там проходят экскурсии, иногда снимают фильмы.

Любопытно, что чертово колесо продолжает вращаться на ветру и скрипит.

© AFP 2019 / DPA/ Kay Nietfeld
© РИА Новости / Семен Нехорошкин

В Берлине ежегодно проходит Фестиваль света. На десять дней город превращается в сказочную страну, где 70 архитектурных и исторических памятников ежедневно освещают сотни прожекторов и фонарей, на фасады зданий проецируются целые световые спектакли, в небо летят фейерверки.

У фестиваля даже есть гимн — "Зажги свет, пусть он сияет", точно выражающий концепцию мероприятия.

Фестиваль света в Берлине, фото с места событий
16 из 19

В Берлине ежегодно проходит Фестиваль света. На десять дней город превращается в сказочную страну, где 70 архитектурных и исторических памятников ежедневно освещают сотни прожекторов и фонарей, на фасады зданий проецируются целые световые спектакли, в небо летят фейерверки.

У фестиваля даже есть гимн — "Зажги свет, пусть он сияет", точно выражающий концепцию мероприятия.

© РИА Новости / Семен Нехорошкин
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

Мемориальную церковь кайзера Вильгельма в начале знаменитого бульвара Курфюрстендамм жители Берлина называют "Полый зуб".

Построенная в конце XIX века, она долгое время была самой высокой в городе (113 метров).

В 1943 году в церкви состоялась проповедь на тему "Все проходит!", а спустя несколько часов храм был разрушен при бомбардировке союзников.

После войны хотели построить вместо разрушенной церкви новую, но в газету прислали около 50 тысяч гневных писем протеста. В итоге руины сохранили.

Мемориальная церковь кайзера Вильгельма на площади Брайтшайдплац в Берлине
17 из 19

Мемориальную церковь кайзера Вильгельма в начале знаменитого бульвара Курфюрстендамм жители Берлина называют "Полый зуб".

Построенная в конце XIX века, она долгое время была самой высокой в городе (113 метров).

В 1943 году в церкви состоялась проповедь на тему "Все проходит!", а спустя несколько часов храм был разрушен при бомбардировке союзников.

После войны хотели построить вместо разрушенной церкви новую, но в газету прислали около 50 тысяч гневных писем протеста. В итоге руины сохранили.

© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
© Фото : Pixabay / Didaktikfuchs68

Берлинский ботанический сад — один из крупнейших и старейших в мире, тут 22 тысячи растений.

Ботанический сад в Берлине
18 из 19

Берлинский ботанический сад — один из крупнейших и старейших в мире, тут 22 тысячи растений.

© Фото : Pixabay / Didaktikfuchs68
© Фото : Pixabay / Achim Scholty

Дворец Шарлоттенбург когда-то был домом для прусских королей и германских императоров, а сейчас входит в десятку наиболее популярных музеев Берлина.

На лужайках вокруг дворца местные жители и туристы устраивают пикники. "Стрижка" газонов возложена на сотню овец, пасущихся здесь.

А еще каждый год на площади перед воротами Шарлоттенбурга открывается рождественский базар.

Дворец Шарлоттенбург в Берлине
19 из 19

Дворец Шарлоттенбург когда-то был домом для прусских королей и германских императоров, а сейчас входит в десятку наиболее популярных музеев Берлина.

На лужайках вокруг дворца местные жители и туристы устраивают пикники. "Стрижка" газонов возложена на сотню овец, пасущихся здесь.

А еще каждый год на площади перед воротами Шарлоттенбурга открывается рождественский базар.

© Фото : Pixabay / Achim Scholty
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