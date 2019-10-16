На Берлин! Что интересного найти в столице Германии

Символ Берлина — медведь. Считается, что название города произошло от немецкого слова Bär (медведь).
Символ Берлина — медведь. Считается, что название города произошло от немецкого слова Bär (медведь).
Основанный в XIII веке Берлин был столицей маркграфства (княжества) Бранденбургского, Пруссии, Германской империи, Веймарской республики, ГДР.
Основанный в XIII веке Берлин был столицей маркграфства (княжества) Бранденбургского, Пруссии, Германской империи, Веймарской республики, ГДР.
Бранденбургские ворота когда-то назывались "Ворота мира". Образцом для них послужил афинский Акрополь.
Бранденбургские ворота когда-то назывались "Ворота мира". Образцом для них послужил афинский Акрополь.
Рейхстаг — самый посещаемый парламент в мире. Тут не только заседали депутаты, но и проводили выставки. В годы войны в здании оборудовали бомбоубежище, госпиталь и даже родильный дом.
Рейхстаг — самый посещаемый парламент в мире. Тут не только заседали депутаты, но и проводили выставки. В годы войны в здании оборудовали бомбоубежище, госпиталь и даже родильный дом.
Современный стеклянный купол Рейхстага построен при реконструкции здания в 1999 году. Там, на высоте 40 метров, — смотровая площадка.
С 2010 года из-за террористической угрозы попасть в купол можно только по предварительной записи. Посещение — бесплатно.
Современный стеклянный купол Рейхстага построен при реконструкции здания в 1999 году. Там, на высоте 40 метров, — смотровая площадка.
С 2010 года из-за террористической угрозы попасть в купол можно только по предварительной записи. Посещение — бесплатно.
"Туристы часто хотят увидеть город с высоты птичьего полета. Многие знают о панорамных видах из телебашни или купола Рейхстага, но есть места интереснее. Например, так называемая Дьявольская гора, на которой находится заброшенная американская база с радиолокационной башней. Когда Германия была разделена на ГДР и ФРГ, американцы следили оттуда за Восточным Берлином. Теперь там часто собирается молодежь, устраивает вечеринки, рисует граффити", — рассказывает гид Олег Абрамочкин.
"Туристы часто хотят увидеть город с высоты птичьего полета. Многие знают о панорамных видах из телебашни или купола Рейхстага, но есть места интереснее. Например, так называемая Дьявольская гора, на которой находится заброшенная американская база с радиолокационной башней. Когда Германия была разделена на ГДР и ФРГ, американцы следили оттуда за Восточным Берлином. Теперь там часто собирается молодежь, устраивает вечеринки, рисует граффити", — рассказывает гид Олег Абрамочкин.
С бывшей станции радиоэлектронной разведки открывается прекрасный вид на город.
С бывшей станции радиоэлектронной разведки открывается прекрасный вид на город.
Архитектурный ансамбль Музейного острова включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Там находятся Старая национальная галерея, музей Боде, Пергамский, Старый и Новый музеи.
Благодаря Музейному острову, ставшему центром науки и культуры, Берлин называют "Афины на Шпрее".
Архитектурный ансамбль Музейного острова включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Там находятся Старая национальная галерея, музей Боде, Пергамский, Старый и Новый музеи.
Благодаря Музейному острову, ставшему центром науки и культуры, Берлин называют "Афины на Шпрее".
Также на Музейном острове расположен Берлинский кафедральный собор — самая крупная евангелическая церковь Германии. Мало кто знает, но на купол собора можно подняться, чтобы увидеть город с высоты.
Также на Музейном острове расположен Берлинский кафедральный собор — самая крупная евангелическая церковь Германии. Мало кто знает, но на купол собора можно подняться, чтобы увидеть город с высоты.
Берлин считается европейской столицей клубной жизни. Говорят, там каждую неделю закрывается один бар и открывается новый.
"Ночная жизнь здесь очень разнообразная, но многие клубы — без вывесок и названий, поэтому попасть туда с улицы непросто. Например, есть клуб в бывшем здании бассейна, где когда-то тренировалась олимпийская сборная Германии. На месте дорожек теперь танцпол, диджея посадили на вышку, а в раздевалках — бар. Атмосферное место", — отмечает гид.
Берлин считается европейской столицей клубной жизни. Говорят, там каждую неделю закрывается один бар и открывается новый.
"Ночная жизнь здесь очень разнообразная, но многие клубы — без вывесок и названий, поэтому попасть туда с улицы непросто. Например, есть клуб в бывшем здании бассейна, где когда-то тренировалась олимпийская сборная Германии. На месте дорожек теперь танцпол, диджея посадили на вышку, а в раздевалках — бар. Атмосферное место", — отмечает гид.
Берлинская стена, один из главных символов холодной войны, разделяла город с 1961-го по 1990 год.
При попытке преодолеть Берлинскую стену погибли как минимум 125 человек. Задержанным гражданам ГДР грозило наказание до десяти лет тюрьмы.
Сегодня сохранившиеся фрагменты стены покрыты граффити. Самая известная работа — "Братский поцелуй" Дмитрия Врубеля, изобразившего генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера.
Берлинская стена, один из главных символов холодной войны, разделяла город с 1961-го по 1990 год.
При попытке преодолеть Берлинскую стену погибли как минимум 125 человек. Задержанным гражданам ГДР грозило наказание до десяти лет тюрьмы.
Сегодня сохранившиеся фрагменты стены покрыты граффити. Самая известная работа — "Братский поцелуй" Дмитрия Врубеля, изобразившего генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера.
Чекпойнт "Чарли", пограничный пункт на улице Фридрихштрассе, появился после разделения города Берлинской стеной.
Сейчас это одна из самых известных достопримечательностей столицы Германии.
Чекпойнт "Чарли", пограничный пункт на улице Фридрихштрассе, появился после разделения города Берлинской стеной.
Сейчас это одна из самых известных достопримечательностей столицы Германии.
"Некоторые туристы, приехав в Берлин, первым делом спрашивают: "А как попасть в бункер Гитлера?" Приходится объяснять, что бункер уничтожили много лет назад", — рассказывает Олег Абрамочкин.
Но есть альтернатива: в Музее истории Берлина воссоздана точная копия комнаты, в которой жил, работал и умер Гитлер.
"Некоторые туристы, приехав в Берлин, первым делом спрашивают: "А как попасть в бункер Гитлера?" Приходится объяснять, что бункер уничтожили много лет назад", — рассказывает Олег Абрамочкин.
Но есть альтернатива: в Музее истории Берлина воссоздана точная копия комнаты, в которой жил, работал и умер Гитлер.
Неочевидная достопримечательность города — заброшенный парк аттракционов Шпреепарк. Семья, владевшая им, разорилась, а территорию выкупило государство. Теперь там проходят экскурсии, иногда снимают фильмы.
Любопытно, что чертово колесо продолжает вращаться на ветру и скрипит.
Неочевидная достопримечательность города — заброшенный парк аттракционов Шпреепарк. Семья, владевшая им, разорилась, а территорию выкупило государство. Теперь там проходят экскурсии, иногда снимают фильмы.
Любопытно, что чертово колесо продолжает вращаться на ветру и скрипит.
В Берлине ежегодно проходит Фестиваль света. На десять дней город превращается в сказочную страну, где 70 архитектурных и исторических памятников ежедневно освещают сотни прожекторов и фонарей, на фасады зданий проецируются целые световые спектакли, в небо летят фейерверки.
У фестиваля даже есть гимн — "Зажги свет, пусть он сияет", точно выражающий концепцию мероприятия.
В Берлине ежегодно проходит Фестиваль света. На десять дней город превращается в сказочную страну, где 70 архитектурных и исторических памятников ежедневно освещают сотни прожекторов и фонарей, на фасады зданий проецируются целые световые спектакли, в небо летят фейерверки.
У фестиваля даже есть гимн — "Зажги свет, пусть он сияет", точно выражающий концепцию мероприятия.
Мемориальную церковь кайзера Вильгельма в начале знаменитого бульвара Курфюрстендамм жители Берлина называют "Полый зуб".
Построенная в конце XIX века, она долгое время была самой высокой в городе (113 метров).
В 1943 году в церкви состоялась проповедь на тему "Все проходит!", а спустя несколько часов храм был разрушен при бомбардировке союзников.
После войны хотели построить вместо разрушенной церкви новую, но в газету прислали около 50 тысяч гневных писем протеста. В итоге руины сохранили.
Мемориальную церковь кайзера Вильгельма в начале знаменитого бульвара Курфюрстендамм жители Берлина называют "Полый зуб".
Построенная в конце XIX века, она долгое время была самой высокой в городе (113 метров).
В 1943 году в церкви состоялась проповедь на тему "Все проходит!", а спустя несколько часов храм был разрушен при бомбардировке союзников.
После войны хотели построить вместо разрушенной церкви новую, но в газету прислали около 50 тысяч гневных писем протеста. В итоге руины сохранили.
Берлинский ботанический сад — один из крупнейших и старейших в мире, тут 22 тысячи растений.
Берлинский ботанический сад — один из крупнейших и старейших в мире, тут 22 тысячи растений.
Дворец Шарлоттенбург когда-то был домом для прусских королей и германских императоров, а сейчас входит в десятку наиболее популярных музеев Берлина.
На лужайках вокруг дворца местные жители и туристы устраивают пикники. "Стрижка" газонов возложена на сотню овец, пасущихся здесь.
А еще каждый год на площади перед воротами Шарлоттенбурга открывается рождественский базар.
Дворец Шарлоттенбург когда-то был домом для прусских королей и германских императоров, а сейчас входит в десятку наиболее популярных музеев Берлина.
На лужайках вокруг дворца местные жители и туристы устраивают пикники. "Стрижка" газонов возложена на сотню овец, пасущихся здесь.
А еще каждый год на площади перед воротами Шарлоттенбурга открывается рождественский базар.