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РИА Новости
Война в Сирии

Турция не обеспокоена по поводу американских санкций, заявил Эрдоган

23:38 15.10.2019 (обновлено: 00:12 16.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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АНКАРА, 15 окт - РИА Новости. Анкару не беспокоят введенные США санкции в связи с операцией "Источник мира" на севере Сирии, операция будет продолжена до выполнения ее целей, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.
Трамп также заявил, что приостанавливает переговоры с Турцией о торговом соглашении и повышает до 50% ввозные пошлины на турецкую сталь.

"Пока операция не выполнит все поставленные цели, она будет продолжаться. Наши цели ясны, по поводу санкций у нас беспокойства нет. Наша цель – удалить террористов на 32 километра от границы. Для координации на поле мы ведем переговоры с США и Россией. YPG (силы самообороны сирийских курдов) быстро теряет позиции", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита в Азербайджан. Слова турецкого лидера приводит телеканал NTV.

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"Я вчера говорил с Трампом, он сказал, чтобы мы объявили перемирие, но мы ни в коем случае не будем это делать. Я ему сказал, что мы также ни в коем случае не сядем за стол переговоров с террористической организацией. Я сказал Трампу, чтобы он присылал к нам свою делегацию, мы с ней всё обсудим", - добавил Эрдоган.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
Вчера, 14:03Радио Sputnik
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