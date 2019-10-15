Турция не обеспокоена по поводу американских санкций, заявил Эрдоган

АНКАРА, 15 окт - РИА Новости. Анкару не беспокоят введенные США санкции в связи с операцией "Источник мира" на севере Сирии, операция будет продолжена до выполнения ее целей, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.

Трамп также заявил, что приостанавливает переговоры с Турцией о торговом соглашении и повышает до 50% ввозные пошлины на турецкую сталь.

"Пока операция не выполнит все поставленные цели, она будет продолжаться. Наши цели ясны, по поводу санкций у нас беспокойства нет. Наша цель – удалить террористов на 32 километра от границы. Для координации на поле мы ведем переговоры с США и Россией. YPG (силы самообороны сирийских курдов) быстро теряет позиции", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита в Азербайджан. Слова турецкого лидера приводит телеканал NTV.

"Я вчера говорил с Трампом, он сказал, чтобы мы объявили перемирие, но мы ни в коем случае не будем это делать. Я ему сказал, что мы также ни в коем случае не сядем за стол переговоров с террористической организацией. Я сказал Трампу, чтобы он присылал к нам свою делегацию, мы с ней всё обсудим", - добавил Эрдоган.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.