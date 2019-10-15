Путин призвал не допустить, чтобы ситуацией в Сирии воспользовались боевики

"Президент России обратил внимание и на обострение гуманитарной ситуации в районах вдоль сирийско-турецкой границы. Глава Российского государства считает также недопустимым, чтобы сложившейся ситуацией воспользовались члены террористических организаций, в том числе ИГИЛ*, которые охраняются сегодня курдскими вооруженными формированиями", - говорится в сообщении.